Дар'я Петрожицька зізналася, у яких зараз стосунках із колишнім чоловіком

28 травня 2026 21:26 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Дар'я Петрожицька зізналася, у яких зараз стосунках із колишнім чоловіком
Дар'я Петрожицька зізналася, у яких зараз стосунках із колишнім чоловіком instagram.com/petrozhitskaya

Дар'я Петрожицька розповіла, чому залишила прізвище ексобранця

Відома українська акторка Дар'я Петрожицька в інтерв’ю для ютуб-проєкту «Розмова» Сергія Лиховиди відверто розповіла про свої нинішні стосунки з колишнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким, та пояснила, чому вирішила не змінювати прізвище після розлучення.

Зірка заявила, що популярною вона стала саме як Петрожицька, тому, за порадою одного із режисерів, вирішила залишити все як є. Акторка зазначила, що навіть у разі другого заміжжя прізвище змінить лише в документах, а Петрожицька залишиться її творчим псевдонімом.

«Я стала Петрожицька і потім стала в наших колах відомою. Потім я розлучилась, і колись мені сказали, що краще не міняти прізвище. От тебе знають отак і все. Ти потім просто можеш перекреслити все, щоб у тебе було там. Я не знаю, як це працює, але я була на майстер-класі у одного режисера, який от сказав: "Розлучились? Та вже або придумайте собі псевдонім, який буде з вами все життя, або не міняйте". І я розумію, навіть якщо я і візьму прізвище, то воно буде тільки в документах. Я все одно залишуся, як Петрожицька. І причому я це кажу не тільки про зараз, а про колишнього. На щастя для мене, таке гарне прізвище, яке тепер зі мною. І тепер це мій псевдонім, який мені подобається і я з піднятим носом я його ношу», — поділилася Петрожицька.

Дар'я зізналася, що наразі вони з Олексієм майже повністю припинили спілкування, обмежуючись лише рідкісними привітаннями зі святами. Акторка пригадала, що в них з ексобранцем були багаточисленні спроби повернути все назад, аж поки не прийшло остаточне усвідомлення, що рішення про розлучення було правильним.

«Зараз уже ми не спілкуємось і мені це подобається. У нього своє життя, в мене своє. І все-таки я вірю, що можна розійтися друзями і ми дійсно так і розійшлися. Але, мені здається, у нас були оці от гойдалки в повернення і вони тривали багато років. І все-таки в якийсь момент ми зрозуміли, що ні, не треба, все-таки розлучилися, значить, правильно, значить так і треба було. Я йому вдячна за той досвід. Ми одне одного виростили. Зараз він уже абсолютно інша людина. Я абсолютно інша людина. І все одно, якщо у вас були оці гойдалки, то краще тоді й не треба. Краще ці мости розвести. В мене все от з днем народження і з Новим роком максимум», — розповіла Петрожицька.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Чому люди обирають драму замість стабільних стосунків: пояснення психологині
Психологія

Чому люди обирають драму замість стабільних стосунків: пояснення психологині
Ці 3 знаки зодіаку не вміють ділитися
Гороскопи

Ці 3 знаки зодіаку не вміють ділитися
Секрет з аптечки: як звичайний аспірин рятує білі речі від жовтих плям
Корисні поради

Секрет з аптечки: як звичайний аспірин рятує білі речі від жовтих плям
Гороскоп на 29 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гороскопи

Гороскоп на 29 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Секрети міцного шлюбу: чотири забуті звички наших предків, які варто повернути сьогодні

Секрети міцного шлюбу: чотири забуті звички наших предків, які варто повернути сьогодні
Олена Кравець відверто зізналася, чому в неї сталися два викидні

Олена Кравець відверто зізналася, чому в неї сталися два викидні
«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку

«Думала, що помру»: Пенелопа Крус розповіла про підозру на аневризму мозку
Актор Дмитро Оскін втратив дружину

Актор Дмитро Оскін втратив дружину

Популярне відео

Масштаби динозаврів: «Щенячий патруль» повертається на великі екрани з новою пригодою

Масштаби динозаврів: «Щенячий патруль» повертається на великі екрани з новою пригодою
Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»

Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»
Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги

Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги
єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026

єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK