Дар'я Петрожицька зізналася, у яких зараз стосунках із колишнім чоловіком

Дар'я Петрожицька розповіла, чому залишила прізвище ексобранця

Відома українська акторка Дар'я Петрожицька в інтерв’ю для ютуб-проєкту «Розмова» Сергія Лиховиди відверто розповіла про свої нинішні стосунки з колишнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким, та пояснила, чому вирішила не змінювати прізвище після розлучення.

Зірка заявила, що популярною вона стала саме як Петрожицька, тому, за порадою одного із режисерів, вирішила залишити все як є. Акторка зазначила, що навіть у разі другого заміжжя прізвище змінить лише в документах, а Петрожицька залишиться її творчим псевдонімом.

«Я стала Петрожицька і потім стала в наших колах відомою. Потім я розлучилась, і колись мені сказали, що краще не міняти прізвище. От тебе знають отак і все. Ти потім просто можеш перекреслити все, щоб у тебе було там. Я не знаю, як це працює, але я була на майстер-класі у одного режисера, який от сказав: "Розлучились? Та вже або придумайте собі псевдонім, який буде з вами все життя, або не міняйте". І я розумію, навіть якщо я і візьму прізвище, то воно буде тільки в документах. Я все одно залишуся, як Петрожицька. І причому я це кажу не тільки про зараз, а про колишнього. На щастя для мене, таке гарне прізвище, яке тепер зі мною. І тепер це мій псевдонім, який мені подобається і я з піднятим носом я його ношу», — поділилася Петрожицька.

Дар'я зізналася, що наразі вони з Олексієм майже повністю припинили спілкування, обмежуючись лише рідкісними привітаннями зі святами. Акторка пригадала, що в них з ексобранцем були багаточисленні спроби повернути все назад, аж поки не прийшло остаточне усвідомлення, що рішення про розлучення було правильним.

«Зараз уже ми не спілкуємось і мені це подобається. У нього своє життя, в мене своє. І все-таки я вірю, що можна розійтися друзями і ми дійсно так і розійшлися. Але, мені здається, у нас були оці от гойдалки в повернення і вони тривали багато років. І все-таки в якийсь момент ми зрозуміли, що ні, не треба, все-таки розлучилися, значить, правильно, значить так і треба було. Я йому вдячна за той досвід. Ми одне одного виростили. Зараз він уже абсолютно інша людина. Я абсолютно інша людина. І все одно, якщо у вас були оці гойдалки, то краще тоді й не треба. Краще ці мости розвести. В мене все от з днем народження і з Новим роком максимум», — розповіла Петрожицька.