Секрет з аптечки: як звичайний аспірин рятує білі речі від жовтих плям

Повертаємо білизну сорочкам і футболкам без відбілювача

Білий одяг — абсолютний хіт літа, який, на жаль, вкрай недовговічний. Сонцезахисний крем, дезодорант, міський пил та природний піт швидко перетворюють сяйливий білий комірець на неохайно-жовтий. Перш ніж списувати улюблену футболку в утиль або заливати її агресивним хлором, зазирніть у домашню аптечку. Як пише City Magazine, звичайний аспірин здатний творити дива з вашими речами, заощаджуючи гроші на дорогій побутовій хімії.

Чому це працює?

Жовтизна на тканині з'являється через те, що шкірне сало та компоненти дезодоранту глибоко в'їдаються в текстильні волокна. Ацетилсаліцилова кислота, яка входить до складу аспірину, м'яко розщеплює ці органічні сполуки та розпушує бруд. На відміну від жорстких відбілювачів, цей спосіб абсолютно безпечний для структури бавовни й не стоншує тканину з часом.

Інструкція: повертаємо речам білизну

Для загального освіження кольору (замочування): розтовчіть 5 таблеток класичного білого аспірину і повністю розчиніть їх у 4 літрах гарячої води . Опустіть одяг у розчин і залиште щонайменше на 8 годин (ідеально — на ніч). Після цього виперіть речі в машинці у звичному режимі.

подрібніть 2 таблетки ліків, додайте кілька крапель води й розмішайте до стану густої кашки. Нанесіть пасту локально на забруднення, злегка втріть і залиште на 30 хвилин. Потім відправте річ у загальний таз для замочування.

Важливі нюанси: