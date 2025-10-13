Як набрати воду в перевернуту склянку? Дізналися у «Хто знає?»
У кожному випуску квіз-шоу, які виходять щовівторка о 20:00 на Новому каналі, показують магію на кухні, яку можна створити за допомогою знань з фізики.
Аби переконатися, подивіться випуск «Хто знає?» з зірковими учасниками: Інною Приходько, Артемієм Єгоровим та капітанами Фімою Константиновським і Володимиром Дантесом на YouTube Нового каналу. Або ж повторіть прості дії, описані нижче.
Що знадобиться:
- тарілка неглибока;
- вода – 50–70 мл;
- свічка-таблетка.
Як зробити:
- Налийте в тарілку води по вінця. Поставте посередині свічку-таблетку й запаліть її.
- Найкрийте свічку перевернутою склянкою. І вода почне набиратися! А коли свічка згасне, що означатиме, що кисень всередині повністю прогорів, відбудеться повний меджік.
- Чому так відбувається? Повітря, яке знаходиться під склянкою, при нагріванні розширюється і виходить. Коли свічка гасне, воно звужується, і так утворюється вакуум. Тому вода набирається в склянку.
Нагадаємо,