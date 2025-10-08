Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва описала перевірений лайфхак, як врятувати волосся і при цьому не вдаватися до кардинальних методів.

Часом найпростіші рішення стають найефективнішими! Та й маленькі хитрощі допомагають економити сили, нерви й час. З корисними лайфхаками вам допоможе шоу «Хто знає?», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі. В одному з випусків ведучі Нового й за сумісництвом тіммейти в квіз-шоу Фіма Константиновський і Катерина Олос міркували над запитанням «Якщо у волоссі опинилася жувальна гумка, що допоможе її позбутися?»

Відповідь виявилася неочікуваною: олія! У студії «Хто знає?» ведуча Даша Астафʼєва продемонструвала, як це працює.

Буде видовище! – каже Даша. – Ми опустили пасма волосся в посудини з трьома різними рідинами. І виявили, що саме завдяки олії можна спокійно й безболісно дістати гумку з волосся.

Що знадобиться:

олія рослинна – 2 ст. л.

гребінець

Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі? / Пресслужба Нового каналу

Як позбутися жувальної гумки у волоссі:

Нанесіть невелику кількість рослинної олії на пальці й ретельно змастіть нею жуйку. Почекайте кілька хвилин, поки жуйка стане менш липкою. Обережно вичешіть жуйку гребінцем або витягніть руками. Після процедури вимийте волосся шампунем, щоб змити залишки олії.

