Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?

Ексклюзив 8 жовтня 2025 16:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?
Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?
Пресслужба Нового каналу

Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва описала перевірений лайфхак, як врятувати волосся і при цьому не вдаватися до кардинальних методів.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Часом найпростіші рішення стають найефективнішими! Та й маленькі хитрощі допомагають економити сили, нерви й час. З корисними лайфхаками вам допоможе шоу «Хто знає?», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі. В одному з випусків ведучі Нового й за сумісництвом тіммейти в квіз-шоу Фіма Константиновський і Катерина Олос міркували над запитанням «Якщо у волоссі опинилася жувальна гумка, що допоможе її позбутися?»

Відповідь виявилася неочікуваною: олія! У студії «Хто знає?» ведуча Даша Астафʼєва продемонструвала, як це працює. 

Буде видовище! – каже Даша. – Ми опустили пасма волосся в посудини з трьома різними рідинами. І виявили, що саме завдяки олії можна спокійно й безболісно дістати гумку з волосся.

Що знадобиться:

  • олія рослинна – 2 ст. л.
  • гребінець

Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі? / Пресслужба Нового каналу

Як позбутися жувальної гумки у волоссі:

  1. Нанесіть невелику кількість рослинної олії на пальці й ретельно змастіть нею жуйку. 
  2. Почекайте кілька хвилин, поки жуйка стане менш липкою. 
  3. Обережно вичешіть жуйку гребінцем або витягніть руками.
  4. Після процедури вимийте волосся шампунем, щоб змити залишки олії. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини Новий канал Даша Астаф`єва поради Хто знає Хто знає 2 сезон

Матеріали на тему

Юлія Буйновська розповіла про початок відносин зі своїм чоловіком-актором
Новини

Юлія Буйновська розповіла про початок відносин зі своїм чоловіком-актором
Павло Зібров розповів, як ставиться до жартів про себе
Новини

Павло Зібров розповів, як ставиться до жартів про себе
Назар Задніпровський розповів, як йому вдається поєднати театр і телебачення
Новини

Назар Задніпровський розповів, як йому вдається поєднати театр і телебачення
Ведуча шоу «Місто і село» Катя Олос розповіла, як формує свій look: «Люблю дивний одяг»
Новини

Ведуча шоу «Місто і село» Катя Олос розповіла, як формує свій look: «Люблю дивний одяг»Ексклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Поле 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 01.10.2025

Поле 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 01.10.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2025
Магазин Акварель, подарункові коробки – стильне рішення для презентації

Магазин Акварель, подарункові коробки – стильне рішення для презентації
Віталіна Біблів розповіла, про які речі може розповісти у соцмережах

Віталіна Біблів розповіла, про які речі може розповісти у соцмережах

Популярне відео

Поле 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 01.10.2025

Поле 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 01.10.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.09.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 05.10.2025
Дискотеки, мюзикли, бродвейський імпровіз та TikTok-хіти: жовтнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Дискотеки, мюзикли, бродвейський імпровіз та TikTok-хіти: жовтнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK