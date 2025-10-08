Лайфхак для мам: що допоможе позбутися жувальної гумки у волоссі?
Ведуча квіз-шоу «Хто знає?» Даша Астафʼєва описала перевірений лайфхак, як врятувати волосся і при цьому не вдаватися до кардинальних методів.
Відповідь виявилася неочікуваною: олія! У студії «Хто знає?» ведуча Даша Астафʼєва продемонструвала, як це працює.
Буде видовище! – каже Даша. – Ми опустили пасма волосся в посудини з трьома різними рідинами. І виявили, що саме завдяки олії можна спокійно й безболісно дістати гумку з волосся.
Що знадобиться:
- олія рослинна – 2 ст. л.
- гребінець
Як позбутися жувальної гумки у волоссі:
- Нанесіть невелику кількість рослинної олії на пальці й ретельно змастіть нею жуйку.
- Почекайте кілька хвилин, поки жуйка стане менш липкою.
- Обережно вичешіть жуйку гребінцем або витягніть руками.
- Після процедури вимийте волосся шампунем, щоб змити залишки олії.
