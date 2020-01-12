Аппетитная Настя Каменских показала фигуру в бикини

Артистка порассуждала о талантах каждой женщины.

Звезды украинского шоу-бизнеса активно демонстрируют свой январский отпуск в Instagram. Не стала исключением и певица Настя Каменских . Девушка наслаждается отдыхом в жаркой Мексике, а компанию ей составил любимый муж Потап.

В своем микроблоге исполнительница показала сексуальную фигуру, которою оттачивает регулярными тренировками и правильным питанием. В кадре звезда запечатлена на пляже в купальнике салатового цвета, состоящего из крошечного топа и трусиков-бикини.

Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью ‒ это талант каждой женщины,

‒ утверждает знаменитость.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram

Каменских уверена, что женщина от природы обладает пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. Осталось лишь развивать в себе эти таланты.

Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы ‒ наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию,

‒ призывает Настя.

Фолловеры по достоинству оценили внешний вид Насти, а некоторые уже с нетерпением ждут, когда артистка покажет беременный животик.

Напомним,