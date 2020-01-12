Аппетитная Настя Каменских показала фигуру в бикини
Артистка порассуждала о талантах каждой женщины.
В своем микроблоге исполнительница показала сексуальную фигуру, которою оттачивает регулярными тренировками и правильным питанием. В кадре звезда запечатлена на пляже в купальнике салатового цвета, состоящего из крошечного топа и трусиков-бикини.
Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью ‒ это талант каждой женщины,‒ утверждает знаменитость.
Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы ‒ наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию,‒ призывает Настя.
Фолловеры по достоинству оценили внешний вид Насти, а некоторые уже с нетерпением ждут, когда артистка покажет беременный животик.
Напомним,