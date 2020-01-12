Аппетитная Настя Каменских показала фигуру в бикини

12 января 2020 18:00 Катерина Даниленко
Аппетитная Настя Каменских показала фигуру в бикини
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Артистка порассуждала о талантах каждой женщины.

Читайте такжеПриходится играть в смелость: Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругу
Звезды украинского шоу-бизнеса активно демонстрируют свой январский отпуск в Instagram. Не стала исключением и певица Настя Каменских. Девушка наслаждается отдыхом в жаркой Мексике, а компанию ей составил любимый муж Потап.

В своем микроблоге исполнительница показала сексуальную фигуру, которою оттачивает регулярными тренировками и правильным питанием. В кадре звезда запечатлена на пляже в купальнике салатового цвета, состоящего из крошечного топа и трусиков-бикини.

Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью ‒ это талант каждой женщины,
‒ утверждает знаменитость.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram

Читайте также«Возьми себе кофе, друг»: Звезду «Гарри Поттера» приняли за бездомного
Каменских уверена, что женщина от природы обладает пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. Осталось лишь развивать в себе эти таланты.

Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы ‒ наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию,
‒ призывает Настя.

Фолловеры по достоинству оценили внешний вид Насти, а некоторые уже с нетерпением ждут, когда артистка покажет беременный животик.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Настя Каменских социальные сети фото новости фигура звезд

Материалы по теме

Невероятно, но факт: Адель сбросила 45 килограмм и изменилась до неузнаваемости
Новости

Невероятно, но факт: Адель сбросила 45 килограмм и изменилась до неузнаваемости
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Аппетитная Настя Каменских показала фигуру в бикини
Новости

Аппетитная Настя Каменских показала фигуру в бикини
Экс-ВИА Гра Миша Романова похвасталась пышным бюстом в Сети
Новости

Экс-ВИА Гра Миша Романова похвасталась пышным бюстом в Сети

Популярное на сайте

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Популярное видео

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 39 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
tv.ua