Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей: «Даже имена знаем»

19 января 2020 16:30 Катерина Даниленко
Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей: «Даже имена знаем»
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Предстоящая свадьба Виктора Павлика и его концертного директора Екатерины Репяховой уже вовсю обсуждается в Сети.

Читайте также«Номер в отеле и Макдональдс»: Владимир Дантес о первом дорогом подарке для жены
Молодая возлюбленная певца активно готовится к торжеству, даже свадебное платье уже выбрала. Кроме того, девушка рассказала, что они с мужем задумываются о пополнении в семействе. С именами будущих наследников также определились.

Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших возможных детей мы тоже уже знаем. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады,
‒ заявила Репяхова.

Когда же это произойдет, 25-летняя девушка затрудняется ответить. Сначала она мечтает отгулять свадьбу своей мечты. Однако предполагает, что через год-два будет радоваться материнству.

Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов... через год-два, посмотрим,
‒ отметила Катя.

Читайте также«Я никогда это не забуду»: Шарлиз Терон о худшем в своей жизни свидании
К слову, для 54-летнего музыканта этот брак будет четвертым. От предыдущих отношений он воспитывает троих детей.

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд социальные сети Виктор Павлик фото новости

Материалы по теме

Розовые лосины и укороченная шубка: Живой Кен взбудоражил Сеть выходом в свет
Новости

Розовые лосины и укороченная шубка: Живой Кен взбудоражил Сеть выходом в свет
Эксклюзив! Брэд Питт: Я не гонюсь за отношениями
Теленеделя

Эксклюзив! Брэд Питт: Я не гонюсь за отношениями
Бали ждет: Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых
Новости

Бали ждет: Рэперша Alyona Alyona с клетчатыми сумками отправилась на отдых
«Даже имена знаем»: Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей
Новости

«Даже имена знаем»: Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей

Популярное на сайте

Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

Популярное видео

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
tv.ua