Виктор Павлик с будущей женой уже планируют детей: «Даже имена знаем»
Предстоящая свадьба Виктора Павлика и его концертного директора Екатерины Репяховой уже вовсю обсуждается в Сети.
Конечно, это должно произойти. Я хочу ребенка, и не одного. Это естественно. Имена наших возможных детей мы тоже уже знаем. Если бог даст, будет отлично. Мы будем очень рады,‒ заявила Репяхова.
Когда же это произойдет, 25-летняя девушка затрудняется ответить. Сначала она мечтает отгулять свадьбу своей мечты. Однако предполагает, что через год-два будет радоваться материнству.
Пока этот вопрос не актуален, так как сначала нужно пережить свадьбу. А что касается планов... через год-два, посмотрим,‒ отметила Катя.
Напомним,