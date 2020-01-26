Леся Никитюк показала, чем занимается на курорте в Абу-Даби

26 января 2020 15:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк показала, чем занимается на курорте в Абу-Даби
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Артистка похвасталась новым снимком с отдыха.

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Телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в ОАЕ, где проводит время в кругу своих друзей. Остановилась знаменитость в роскошном пятизвездочном отеле Rixos в Абу-Даби.

В своем Instagram Леся регулярно делится с подписчиками своими приключениями. Так, девушка опубликовала яркое фото с пляжа, где позирует лежа на песке. Ее образ состоит из раздельного черного купальника и солнцезащитных очков, а распущенные волосы спадают с плеч. Особое внимание на снимке привлекают ягодицы блогера, обложенные песком.

Отмечайте «персики» своих подруг у меня в комментариях,
‒ написала Никитюк.

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В своих Instahram-stories девушка также рассказала, какими активностями занимается на курорте. Она ходит в спортзал, посещает джакузи и бассейн, изучает достопримечательности и дегустирует национальную кухню.

Напомним,

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