Леся Никитюк показала, чем занимается на курорте в Абу-Даби
Артистка похвасталась новым снимком с отдыха.
В своем Instagram Леся регулярно делится с подписчиками своими приключениями. Так, девушка опубликовала яркое фото с пляжа, где позирует лежа на песке. Ее образ состоит из раздельного черного купальника и солнцезащитных очков, а распущенные волосы спадают с плеч. Особое внимание на снимке привлекают ягодицы блогера, обложенные песком.
Отмечайте «персики» своих подруг у меня в комментариях,‒ написала Никитюк.
Напомним,