51-летняя Селин Дион удивила подписчиков продольным шпагатом: вот это гибкость

26 января 2020 16:00 Катерина Даниленко
51-летняя Селин Дион удивила подписчиков продольным шпагатом: вот это гибкость
Канадская певица Селин Дион
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Знаменитость регулярно поддерживает физическую форму.

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Фигуре канадской певицы Селин Дион можно позавидовать. Исполнительница может дать фору многим молодым моделям, а все из-за правильного питания и спорта. Для того, чтобы быть всегда в форме она ежедневно выделяет время на тренировки.

На днях артистка продемонстрировала, как садится на продольный шпагат. Соответствующее видео она обнародовала в своем микроблоге. Перед камерой Дион предстала без макияжа, с хвостиком, в белом гольфе и черных спортивных штанах.

Занимается артистка под пристальным вниманием звездного тренера. Именно он научил ее делать разминку стопы, как у балерин. Под публикацией знаменитость написала, что обожает стретчинг в выходные.

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Ранее звезда отмечала, что помимо тренировок, она тщательно придерживается диеты. В ее рационе отсутствуют сладости, сладкие воды, копченые и жареные блюда, жирное и фастфуд. А если Селин нужно сбросить пару лишних килограммов, она также исключает из меню картофель, фасоль, кукурузу, виноград, кофе и бананы. Основу ее питания составляет белковая пища, свежие овощи, фрукты и крупы.

Напомним,

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