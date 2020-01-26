51-летняя Селин Дион удивила подписчиков продольным шпагатом: вот это гибкость

Знаменитость регулярно поддерживает физическую форму.

Фигуре канадской певицы Селин Дион можно позавидовать. Исполнительница может дать фору многим молодым моделям, а все из-за правильного питания и спорта. Для того, чтобы быть всегда в форме она ежедневно выделяет время на тренировки.

На днях артистка продемонстрировала, как садится на продольный шпагат. Соответствующее видео она обнародовала в своем микроблоге. Перед камерой Дион предстала без макияжа, с хвостиком, в белом гольфе и черных спортивных штанах.

Занимается артистка под пристальным вниманием звездного тренера. Именно он научил ее делать разминку стопы, как у балерин. Под публикацией знаменитость написала, что обожает стретчинг в выходные.

Ранее звезда отмечала, что помимо тренировок, она тщательно придерживается диеты. В ее рационе отсутствуют сладости, сладкие воды, копченые и жареные блюда, жирное и фастфуд. А если Селин нужно сбросить пару лишних килограммов, она также исключает из меню картофель, фасоль, кукурузу, виноград, кофе и бананы. Основу ее питания составляет белковая пища, свежие овощи, фрукты и крупы.

Напомним,