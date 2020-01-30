Анна Ризатдинова получила серьезную травму
30 января 2020 14:00
Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова
instagram.com/anna_rizatdinova
Олимпийская чемпионка уверена, что предчувствиям стоит доверять, особенно если на кону – собственное здоровье.
Читайте такжеАлександру Пикалову – 44: неожиданные признания актера Квартал-95 о «первых» и «последних» разахЗа кулисами шоу Нового канала «СуперИнтуиция» Анна Ризатдинова рассказала о том, как проигнорировала свое шестое чувство и пострадала из-за этого.
В жизни интуиция мне помогала, но я не всегда к ней прислушивалась, – поделилась Анна. – А стоило бы. Особенно она развита у нас, женщин. Помню, был такой случай, когда я сердцем чувствовала, что мне не следовало ехать на одни соревнования. Не хотела этого, просила разрешения у тренеров не выступать. Но все равно поехала. В итоге на этих состязаниях получила серьезную травму. То есть, я оказалась права – не нужно было выступать. Все-таки есть в нашей жизни предчувствия, к которым нужно прислушиваться.
Анна Ризатдинова с Сергеем Притулой и Владимиром Остапчуком / пресс-служба Нового канала
Напомним,