Анна Ризатдинова получила серьезную травму

Олимпийская чемпионка уверена, что предчувствиям стоит доверять, особенно если на кону – собственное здоровье.

За кулисами шоу Нового канала «СуперИнтуиция» Анна Ризатдинова рассказала о том, как проигнорировала свое шестое чувство и пострадала из-за этого.

В жизни интуиция мне помогала, но я не всегда к ней прислушивалась, – поделилась Анна. – А стоило бы. Особенно она развита у нас, женщин. Помню, был такой случай, когда я сердцем чувствовала, что мне не следовало ехать на одни соревнования. Не хотела этого, просила разрешения у тренеров не выступать. Но все равно поехала. В итоге на этих состязаниях получила серьезную травму. То есть, я оказалась права – не нужно было выступать. Все-таки есть в нашей жизни предчувствия, к которым нужно прислушиваться.

Анна Ризатдинова с Сергеем Притулой и Владимиром Остапчуком / пресс-служба Нового канала

К слову, соперником Анны на шоу был Владимир Остапчук. Также «прокачать» свое шестое чувство в этом сезоне «СуперИнтуиции» смогли Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов и многие другие суперзвезды!

Не пропустите новый сезон шоу «СуперИнтуиция» – с 26 февраля на Новом канале.

Напомним,