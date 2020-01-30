Участница «Супермодели по-украински» показала настоящую модельную жизнь
Звезда второго сезона «Супермодели по-украински» на Новом канале вспомнила, как жила на съемных квартирах и спала на полу.
Девушка сразу стала популярной среди дизайнеров – она делала показы в Philipp Plein и Stella McCartny, снималась для обложки глянца. Но даже на успешном модельном пути встречаются препятствия.
Никогда не знаешь, что находится по ту сторону экрана, – говорит Арина. – В свое время в Нью-Йорке мне приходилось жить на 100$ в неделю, когда два проездных на метро и поезд стоили ровно 50$. Было и такое, когда во время Fashion week я жила в двухкомнатной квартире, где модели спали прямо на полу. Или в Милане всю неделю не было денег, и меня кормила лучшая подруга. Но случалось и другое – например, я жила в президентском номере в Гонконге.
Жизнь модели непредсказуема: меня, например, носило от самых дорогих отелей до съемных арендованных квартир-муравейников, – вспоминает девушка. – Очень часто модели показывают свою красивую жизнь. Но на самом деле это не всегда малина.
Напомним,