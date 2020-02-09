Слава Каминская о ревности к экс-супругу: «Я имела на это основания»

9 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская о ревности к экс-супругу: «Я имела на это основания»
Певица Слава Каминская
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Артистка отреагировала на интервью бывшего мужа.

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Пластический хирург Эдгар Каминский неоднократно признавался, что одной из основных причин развода со Славой Каминской была чрезвычайная ревность с ее стороны. Постоянные скандалы и эмоциональное истощение влияли на его сосредоточенности на работе.

В интервью Кате Осадчей певица прокомментировала заявление мужа. Знаменитость убеждена, что ее ревность была обоснованной, ведь на такой работе мужчину постоянно окружали разные женщины, некоторые из которых, по словам Славы, приставали к нему.

Ну конечно! Когда у тебя хороший муж, когда у мужа такая работа, когда к нему постоянно приходят пациентки, которые иногда не очень прилично себя ведут, конечно, есть место ревности. Я имела на это основания,
– заявила исполнительница.

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Кроме того, Каминская прокомментировала то, что Эдгару не нравилось ее желание постоянно что-то в себе изменить.

Кроме ботокса он мне не сделал ничего. Поэтому я хочу сказать, что это его личное мнение,
– поделилась Каминская.

Напомним,

 

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