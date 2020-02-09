Слава Каминская о ревности к экс-супругу: «Я имела на это основания»
Артистка отреагировала на интервью бывшего мужа.
В интервью Кате Осадчей певица прокомментировала заявление мужа. Знаменитость убеждена, что ее ревность была обоснованной, ведь на такой работе мужчину постоянно окружали разные женщины, некоторые из которых, по словам Славы, приставали к нему.
Ну конечно! Когда у тебя хороший муж, когда у мужа такая работа, когда к нему постоянно приходят пациентки, которые иногда не очень прилично себя ведут, конечно, есть место ревности. Я имела на это основания,– заявила исполнительница.
Кроме ботокса он мне не сделал ничего. Поэтому я хочу сказать, что это его личное мнение,– поделилась Каминская.
Напомним,