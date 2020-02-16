Юрий Горбунов впервые рассказал, как начался их роман с Катей Осадчей

Артист вспомнил, как жена удивляла его в начале отношений.

Сегодня телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая делятся подробностями личной жизни, фотографиями с отдыха, признаются в любви друг другу на сцене и рассказывают о воспитании сына Ивана, однако еще 5 лет назад об их романе никто даже догадаться не мог.

На днях шоумен признался, как трудно было скрывать от друзей и коллег свою новую любовь, а также рассказал о забавном моменте, который запомнился ему на многие годы.

В своем Instagram Юрий поделился трогательным кадром, сделанным после очередного спектакля. На нем он обнимает свою супругу и держит букет любимых желтых тюльпанов.

5 років тому ми з Катериною тільки почали зустрічатись. Про це ніхто ще не знав. Це була велика таємниця. Я з нашою трупою, відправився з виставою на гастролі Україною, і після кожної вистави, в кожному місті, мені хтось виносив на сцену букет жовтих тюльпанів. З словами ‒ вам просили передати! І так сім чи вісім міст! І в кожному ‒ тюльпани! Артисти домагалися від мене правди. І тільки я знав ‒ це від Катрусі! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити, передавати гроші, хтось купував квіти, йшов в театр і дарував! Сьогодні Катя сама вийшла з тюльпанами на сцену. Сказати про мої відчуття ‒ це нічого не сказати! Дякую тобі Катруся за те що ти є! Найкраща,

‒ написал телеведущий.

Напомним,