Юрий Горбунов впервые рассказал, как начался их роман с Катей Осадчей

16 февраля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Юрий Горбунов впервые рассказал, как начался их роман с Катей Осадчей
Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Артист вспомнил, как жена удивляла его в начале отношений.

Читайте также«Защищаюсь от всякой грязи»: Виталий Козловский отреагировал на заявления экс-возлюбленной Рамины Эсхакзай
Сегодня телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая делятся подробностями личной жизни, фотографиями с отдыха, признаются в любви друг другу на сцене и рассказывают о воспитании сына Ивана, однако еще 5 лет назад об их романе никто даже догадаться не мог.

На днях шоумен признался, как трудно было скрывать от друзей и коллег свою новую любовь, а также рассказал о забавном моменте, который запомнился ему на многие годы.

Читайте такжеТолько в аэропорту узнала: Дмитрий Комаров устроил жене путешествие-сюрприз
В своем Instagram Юрий поделился трогательным кадром, сделанным после очередного спектакля. На нем он обнимает свою супругу и держит букет любимых желтых тюльпанов. 

5 років тому ми з Катериною тільки почали зустрічатись. Про це ніхто ще не знав. Це була велика таємниця. Я з нашою трупою, відправився з виставою на гастролі Україною, і після кожної вистави, в кожному місті, мені хтось виносив на сцену букет жовтих тюльпанів. З словами ‒ вам просили передати! І так сім чи вісім міст! І в кожному ‒ тюльпани! Артисти домагалися від мене правди. І тільки я знав ‒ це від Катрусі! Як вона примудрялася в кожному місті когось знаходити, передавати гроші, хтось купував квіти, йшов в театр і дарував! Сьогодні Катя сама вийшла з тюльпанами на сцену. Сказати про мої відчуття ‒ це нічого не сказати! Дякую тобі Катруся за те що ти є! Найкраща,
‒ написал телеведущий.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Катя Осадчая Юрий Горбунов социальные сети фото новости

Материалы по теме

Подпортили репутацию: Финалист Нацотбора на «Евровидение-2020» сменил сценическое имя из-за долгов
Новости

Подпортили репутацию: Финалист Нацотбора на «Евровидение-2020» сменил сценическое имя из-за долгов
Юрий Горбунов впервые рассказал, как начался их роман с Катей Осадчей
Новости

Юрий Горбунов впервые рассказал, как начался их роман с Катей Осадчей
Лунный гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
«Не сразу обрадовался»: Джамала о реакции мужа на ее вторую беременность
Новости

«Не сразу обрадовался»: Джамала о реакции мужа на ее вторую беременность

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1

Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки

Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK