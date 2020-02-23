Лайма Вайкуле рассказала об отношениях с возлюбленным: 46 лет вместе
На протяжении нескольких десятков лет певица Лайма Вайкуле находится на вершине своей популярности.
Их роман начался еще в юности. Девушке было 19, а ее молодой человек на 7 лет старше. Артистка убеждена, что отношения строить сложно лишь в начале. Секретом счастливого брака она называет терпение.
На самом деле, самое главное – терпение. Ну и женщина всегда «сделает» мужчину под себя. Сначала сложно, а потом легко,– рассказала знаменитость.
Бунтарский дух артистке все еще свойственный. Она считает себя и мужа романтичными натурами.
Да, мы романтики. Я очень редко употребляю алкоголь, но когда это делаю, то могу сделать что угодно. Мы можем ночью купаться в море, у нас теплее вода, чем в Одессе,– поделилась артистка.
Напомним,