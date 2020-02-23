Лайма Вайкуле рассказала об отношениях с возлюбленным: 46 лет вместе

23 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Лайма Вайкуле рассказала об отношениях с возлюбленным: 46 лет вместе
Певица Лайма Вайкуле
социальная сеть Instagram

На протяжении нескольких десятков лет певица Лайма Вайкуле находится на вершине своей популярности.

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Все это время знаменитость поддерживает ее гражданский муж Андрей Латковский. О нем редко говорят, как о музыканте или продюсере, чаще всего его упоминают как мужа известной певицы из Латвии. Пара вместе уже целых 46 лет.

Их роман начался еще в юности. Девушке было 19, а ее молодой человек на 7 лет старше. Артистка убеждена, что отношения строить сложно лишь в начале. Секретом счастливого брака она называет терпение.

На самом деле, самое главное – терпение. Ну и женщина всегда «сделает» мужчину под себя. Сначала сложно, а потом легко,
– рассказала знаменитость.

Бунтарский дух артистке все еще свойственный. Она считает себя и мужа романтичными натурами.

Да, мы романтики. Я очень редко употребляю алкоголь, но когда это делаю, то могу сделать что угодно. Мы можем ночью купаться в море, у нас теплее вода, чем в Одессе,
– поделилась артистка.

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Несмотря на то, что супруги много лет вместе, они так и не решились узаконить свои отношения. Артистка уверена, что пройдя такое количество испытаний, штамп в паспорте совсем не обязателен. Главное любовь, взаимопонимание и поддержка, которая царит в их семье.

Напомним,

 

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