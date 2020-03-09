Дан Балан признался в чувствах Тине Кароль с помощью своих подопечных
Участники с команды артиста назвали себя «амурчиками».
Роман Сасанчин и Сергей Клейнис вызвались помочь тренеру. Перед выходом на сцену один из вокалистов заявил:
Эта песня ‒ подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит.
Тина Кароль все выступление не могла сдержать эмоций. Ей очень понравилась такая интерпретация ее песни и внимание коллеги.
Спасибо, какой ты молодец! Как трогательно! Очень гармонично, с ума сойти. Они помогли тебе признаться,‒ комментировала знаменитость.
Малая, когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое.
Певица лишь ответила, что не так быстро математика складывается.
Напомним,