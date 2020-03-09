Дан Балан признался в чувствах Тине Кароль с помощью своих подопечных

Участники с команды артиста назвали себя «амурчиками».

Певец Дан Балан решил порадовать Тину Кароль неожиданным сюрпризом на шоу «Голос країни-10». На вокальных боях артист предложил своим подопечным исполнить хит певицы «Не дощ» в необычной аранжировке.

Роман Сасанчин и Сергей Клейнис вызвались помочь тренеру. Перед выходом на сцену один из вокалистов заявил:

Эта песня ‒ подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит.

Тина Кароль все выступление не могла сдержать эмоций. Ей очень понравилась такая интерпретация ее песни и внимание коллеги.

Спасибо, какой ты молодец! Как трогательно! Очень гармонично, с ума сойти. Они помогли тебе признаться,

‒ комментировала знаменитость.

На этом сюрпризы не закончились. Молдавский певец заявил, что намерен познакомиться с отцом Кароль, дабы попросить у него руки знаменитости:

Малая, когда с батькой будем знакомиться? Я уже подготовил речь, подарки есть, по нашим молдавским традициям. Все есть, мы приходим и просим замуж и все такое.

Певица лишь ответила, что не так быстро математика складывается.

Напомним,