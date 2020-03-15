Илона Гвоздева об ажиотаже вокруг развода Владимира Остапчука: игра «Я классный»

15 марта 2020 16:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева об ажиотаже вокруг развода Владимира Остапчука: игра «Я классный»
Хореограф Илона Гвоздева
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Знаменитость еще после проекта «Танці з зірками» стала на сторону жены телеведущего.

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Хореограф Илона Гвоздева не могла молчать по поводу громкого развода телеведущего Владимира Остапчука с супругой Еленой Войченко. Она остро отреагировала на измены мужчины и стала защищать экс-супругу партнера по танцам.

В недавнем интервью Илона рассказала, почему поддержала маму двоих детей и что думает о поступке Владимира.

Конечно я на стороне жены, потому что я сама женщина. Владимир очень заигрался в игру «Я классный». Прости, Володя, но это так. Не важно, это парное соревнование в семье, на проекте, но нужно видеть кроме себя еще кого-то,
– заявила танцовщица.

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Ранее Гвоздева отмечала, что с Остапчуком их связывали исключительно рабочие отношения на проекте «Танці з зірками». После окончания проекта они не общаются.

Напомним,

 

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