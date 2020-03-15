Леся Никитюк поделилась горячим кадром с гостиничного номера: топлес
Знаменитость порадовала общественность новым откровенным снимком.
Так, народная любимица поделилась пикантным кадром из гостиничного номера, где предстала топлес. Из одежды на ней лишь облегающие лосины золотого цвета, которые подчеркивают ее длинные ноги. Позирует Леся подобно голливудским моделям, придерживая одной рукой грудь, а второй играясь с волосами.
Вот много было у меня фотосессий, а вот что б я осталась довольна результатом... не всегда бывало. Всегда много ретуши, какие-то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные… не могу я найти людей, которые покажут меня ‒ мной! Ну или откроют женственность! И тут значит веду я свадьбу, подбегают две девочки и кричат «Астанавитесь», быстро делают один снимок и сразу в яблочко. А эти мы уже спустя год сняли. А вам как? Сразу говорю… сися на фото моя,‒ написала телеведущая.
Напомним,