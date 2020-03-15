Леся Никитюк поделилась горячим кадром с гостиничного номера: топлес

15 марта 2020 18:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк поделилась горячим кадром с гостиничного номера: топлес
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Знаменитость порадовала общественность новым откровенным снимком.

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Телеведущая Леся Никитюк обзавелась армией поклонников благодаря своей открытости и простоте. Поклонники любят ее за жизнерадостность, профессионализм и отменное чувство юмора. На своей странице в Instagram девушка демонстрирует не только открытую душу, но и тело.

Так, народная любимица поделилась пикантным кадром из гостиничного номера, где предстала топлес. Из одежды на ней лишь облегающие лосины золотого цвета, которые подчеркивают ее длинные ноги. Позирует Леся подобно голливудским моделям, придерживая одной рукой грудь, а второй играясь с волосами.

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

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В комментариях к фото Никитюк поделилась опытом фотосъемок, признавшись, что далеко не всем фотографам удается показать ее такой, какая она на самом деле.

Вот много было у меня фотосессий, а вот что б я осталась довольна результатом... не всегда бывало. Всегда много ретуши, какие-то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные… не могу я найти людей, которые покажут меня ‒ мной! Ну или откроют женственность! И тут значит веду я свадьбу, подбегают две девочки и кричат «Астанавитесь», быстро делают один снимок и сразу в яблочко. А эти мы уже спустя год сняли. А вам как? Сразу говорю… сися на фото моя,
‒ написала телеведущая.

Напомним,

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