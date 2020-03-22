Вдова Кузьмы Скрябина рассказала о взаимоотношениях с зятем и чем занимается после смерти мужа

22 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
Вдова Кузьмы Скрябина рассказала о взаимоотношениях с зятем и чем занимается после смерти мужа
Супруга музыканта Андрея Кузьменка Светлана Бабийчук
социальная сеть Instagram

Жена лидера группы «Скрябин» призналась, что не вмешивается в отношения молодоженов.

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Не так давно в семье погибшего 5 лет назад музыканта Андрея Кузьменка произошло важное событие ‒ единственная дочь Барбара вышла замуж. Вдова музыканта Светлана Бабийчук рассказала, как выстраивает отношения с молодой семьей и учит ли чему-то.

Женщина утверждает, что совсем не вмешивается в личную жизнь дочери и зятя, более того, она не может назвать себя классической тещей. Светлана уверена, что каждая семья сама должна пройти свой путь, удобный и подходящий для обоих супругов.

Я, наверное, не была классической женой, поэтому я не могу быть и классической... тещей. Да, я даже не могу это слово произнести, потому что я не знаю, что это такое! Поэтому я не вмешиваюсь совсем в их жизнь. Меня не интересует, что они едят, меня интересует то, что они хотят получать в этой жизни и как они развивают карьеру и свои отношения. Но я лишь наблюдатель, они должны пройти свой путь и главное, чтобы они были счастливы,
– заявляет 51-летняя женщина.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара с мужем / социальная сеть Instagram

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Также Бабийчук рассказала, что после смерти мужа ее жизнь сильно изменилась, но время все расставляет по своим местам. Сейчас женщина принимает активное участие в популяризации творчества знаменитого мужа:

Очень много работы связано с наследием Андрея. Должен быть и фестиваль Андрея, и фильм, снятый по его книге. Очень много всего. Это невероятно тяжело… Бывают дни, когда ты неделями во все это вникаешь, потом ты никакой… Но время делает свое дело.

Напомним,

Кузьма Скрябин с женой Светланой / социальная сеть Instagram
 

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