Вдова Кузьмы Скрябина рассказала о взаимоотношениях с зятем и чем занимается после смерти мужа
Жена лидера группы «Скрябин» призналась, что не вмешивается в отношения молодоженов.
Женщина утверждает, что совсем не вмешивается в личную жизнь дочери и зятя, более того, она не может назвать себя классической тещей. Светлана уверена, что каждая семья сама должна пройти свой путь, удобный и подходящий для обоих супругов.
Я, наверное, не была классической женой, поэтому я не могу быть и классической... тещей. Да, я даже не могу это слово произнести, потому что я не знаю, что это такое! Поэтому я не вмешиваюсь совсем в их жизнь. Меня не интересует, что они едят, меня интересует то, что они хотят получать в этой жизни и как они развивают карьеру и свои отношения. Но я лишь наблюдатель, они должны пройти свой путь и главное, чтобы они были счастливы,– заявляет 51-летняя женщина.
Очень много работы связано с наследием Андрея. Должен быть и фестиваль Андрея, и фильм, снятый по его книге. Очень много всего. Это невероятно тяжело… Бывают дни, когда ты неделями во все это вникаешь, потом ты никакой… Но время делает свое дело.
Напомним,
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