Молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о пластической операции и занятиях на карантине

29 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
Молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о пластической операции и занятиях на карантине
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Девушка не паникует по поводу пандемии.

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Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова нашла занятия по душе на карантине. В своем Instagram она отвечает на самые каверзные вопросы подписчиков и составляет список планов на ближайшие недели.

На вопрос, не хотела бы она сделать ринопластику, Катя ответила, что девушки со «сделанными» носами ей совсем не нравятся. А вот к подтяжкам лица в будущем она готова прибегнуть.

Нос ни в коем случае трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку ‒ не против,
‒ откровенничает невеста музыканта.

Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram

Подготовку к свадьбе, которая запланирована на лето, Виктор и Катя пока приостановили. Однако им есть чем заняться на карантине. В последнем посте Репяхова рассказала, какие свои навыки она развивает и что успела новое освоить.

За две недели карантина я: выучила 100 новых английских слов; поняла, что мне нравится вкус апельсина (до этого не любила); поняла, насколько зависима от услуг по уходу за собой; научилась обрезать свою кутикулу; приготовила больше еды, чем за весь 2019 год; занялась валянием, рисованием и вышиванием крестиком,
‒ делится Катя.

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Не забыла она упомянуть и своего возлюбленного, отмечая, что теперь он точно не передумает на ней жениться. Хоть сама она ранее заявляла, что если Павлик ее бросит, то она найдет кого-то лучше.

Виктор Павлик: понял, что точно можно жениться, и что он на пенсии не умрет от голода с молодой женой,
‒ шутит Репяхова.

Напомним,

Виктора Павлик и Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram

 

 

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