Молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о пластической операции и занятиях на карантине
Девушка не паникует по поводу пандемии.
На вопрос, не хотела бы она сделать ринопластику, Катя ответила, что девушки со «сделанными» носами ей совсем не нравятся. А вот к подтяжкам лица в будущем она готова прибегнуть.
Нос ни в коем случае трогать не буду. Мне не нравится, как выглядят девушки со сделанными носами. А вот позже какую-нибудь сделать подтяжку ‒ не против,‒ откровенничает невеста музыканта.
Подготовку к свадьбе, которая запланирована на лето, Виктор и Катя пока приостановили. Однако им есть чем заняться на карантине. В последнем посте Репяхова рассказала, какие свои навыки она развивает и что успела новое освоить.
За две недели карантина я: выучила 100 новых английских слов; поняла, что мне нравится вкус апельсина (до этого не любила); поняла, насколько зависима от услуг по уходу за собой; научилась обрезать свою кутикулу; приготовила больше еды, чем за весь 2019 год; занялась валянием, рисованием и вышиванием крестиком,‒ делится Катя.
Виктор Павлик: понял, что точно можно жениться, и что он на пенсии не умрет от голода с молодой женой,‒ шутит Репяхова.
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