Группа KAZKA рассказала о конфузах на сцене: не обошлось без травм
Наверное, нет такого артиста, с которым хотя бы раз не случались конфузы во время выступлений.
Так, Дмитрий Мазуряк, который в группе играет на духовых инструментах и ударных, вспомнил, как упал на спину посреди выступления. А произошло это из-за того, что музыкант так увлекся игрой, что не рассчитал свои силы.
Это было в Казахстане, большой стадион, такой же как Дворец Спорта. Куча людей, ты выходишь, играешь соло и в этот момент ты падаешь на плечи, лежишь и понимаешь, что через две секунды надо дальше играть. Я очень энергично музицировал,– рассказывает Мазуряк.
Ты просто бежишь и падаешь. Тебя поднимают и говорят: «Да нормально, бежим дальше». Это невероятно круто. И ты должен петь очень лирическую песню, а у самой все печет, но забываешь, потому что это такой адреналин,– вспоминает певица.
Напомним,