Группа KAZKA рассказала о конфузах на сцене: не обошлось без травм

29 марта 2020 17:00 Катерина Даниленко
Группа KAZKA рассказала о конфузах на сцене: не обошлось без травм
Группа KAZKA
социальная сеть Instagram

Наверное, нет такого артиста, с которым хотя бы раз не случались конфузы во время выступлений.

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Участники группы KAZKA не исключение. Во время гастрольных туров им многое довелось пережить. В интервью Кате Осадчей артисты рассказали самые забавные случаи.

Так, Дмитрий Мазуряк, который в группе играет на духовых инструментах и ударных, вспомнил, как упал на спину посреди выступления. А произошло это из-за того, что музыкант так увлекся игрой, что не рассчитал свои силы.

Это было в Казахстане, большой стадион, такой же как Дворец Спорта. Куча людей, ты выходишь, играешь соло и в этот момент ты падаешь на плечи, лежишь и понимаешь, что через две секунды надо дальше играть. Я очень энергично музицировал,
– рассказывает Мазуряк.

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Не удалось избежать падений и солистке группы KAZKA Александре Зарицкой. Во время концерта во Дворце Спорта певица так упала, что поранила ногу до крови. Случилось это в тот момент, когда Александра перебегала с одной сцены на другую.

Ты просто бежишь и падаешь. Тебя поднимают и говорят: «Да нормально, бежим дальше». Это невероятно круто. И ты должен петь очень лирическую песню, а у самой все печет, но забываешь, потому что это такой адреналин,
– вспоминает певица.

Напомним,

 

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