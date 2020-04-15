Cколько стоит накрыть Пасхальный стол в 2020 году?

Не секрет, что цены на молоко, сахар, муку и масло в течение года постепенно росли.

Как изменились цены на продукты и сколько придется потратить на Пасхальный стол , ведь только паска в среднем в этом году стала стоить на 11 грн дороже, чем в прошлом? Программа "Утро с Интером" подсчитала.

Дальновидные хозяйки обычно покупают продукты к праздничному столу заранее, ведь понимают - за день до праздников цены могут и вырасти. В "Институте аграрной экономики" Украины отмечают: традиционно самые дорогие составляющие пасхальные корзины - это мясные продукты. Килограмм домашней колбасы обойдется примерно в 236 гривен! Буженина - в среднем в 120. Сало - 100 гривен за килограмм! И все это - примерно на 13% больше, чем в прошлом году. И близость праздничных дней в этом подорожании играет свою роль.

Выросли в цене и молочные продукты - сыр в среднем стоит 150 гривен за килограмм, сливочное масло - 170! Но есть и продукты, которые подешевели по сравнению с прошлым годом. "Происходит удешевление яиц, потому, что мы имели определенные ограничения на экспорт и его объемы уменьшились, - поясняет в интервью журналистам программы директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко. - Соответственно, увеличилось количество продукта на внутреннем рынке".По прогнозам экспертов, к концу недели цены в магазинах, скорее всего, особо не изменятся, а вот людей у ​​касс может существенно прибавиться. У руководства одного из столичных супермаркетов журналисты "Утра с Интером" узнали, когда же лучше всего идти за покупками, чтобы не стоять в длинных очередях? Елена Довженко, помощник директора магазина, подсказала: "С самого утра людей меньше, и вечером, под закрытие.Сохраняется и такая тенденция: больше покупателей в пятницу и в субботу, а вот в воскресенье и понедельник - поменьше".

Чтобы не задержаться в магазине надолго, стоит заранее составить список покупок. Или вообще сделать заказ онлайн. Так поступает киевлянка Лариса Дроздова.Из соображений безопасности она старается как можно реже выходить из дома, а продукты заказывать онлайн: "Сейчас я пользуюсь доставкой в ​​связи с карантином, мне очень удобно, очень нравится. И думаю, что в пятницу перед Пасхой сделаю дополнительный заказ таким же образом".Паска, куриные яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, сыр мягкий и твердый, хрен и соль. Всего по подсчетам экспертов по продовольственных рынкам, традиционная Пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 620 гривен.Но аналитики говорят, что, даже несмотря на повышенные цены, украинцы потратят на праздничный стол меньше, чем в прошлом году. Ведь гостей во время карантина приглашать нельзя.