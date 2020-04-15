Cколько стоит накрыть Пасхальный стол в 2020 году?

15 апреля 2020 10:30 Александр Кива
Cколько стоит накрыть Пасхальный стол в 2020 году?
В "Утре с Интером" подсчитали, сколько стоит накрыть Пасхальный стол

Не секрет, что цены на молоко, сахар, муку и масло в течение года постепенно росли.

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Как изменились цены на  продукты и сколько придется потратить на Пасхальный стол, ведь только паска в среднем в этом году стала стоить на 11 грн дороже, чем в прошлом? Программа "Утро с Интером" подсчитала.

Дальновидные хозяйки обычно покупают продукты к праздничному столу заранее, ведь понимают - за день до праздников цены могут и вырасти. В "Институте аграрной экономики"  Украины отмечают:  традиционно самые дорогие составляющие пасхальные корзины - это мясные продукты. Килограмм домашней колбасы обойдется примерно в 236 гривен! Буженина - в среднем в 120. Сало - 100 гривен за килограмм! И все это - примерно на 13% больше, чем в прошлом году. И близость праздничных дней в этом подорожании играет свою роль.



Выросли в цене и молочные продукты - сыр в среднем стоит 150 гривен за килограмм, сливочное масло - 170!  Но есть и продукты, которые подешевели по сравнению с прошлым годом. "Происходит удешевление яиц, потому, что мы имели определенные ограничения на экспорт и его объемы уменьшились,  - поясняет в интервью журналистам программы директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко. - Соответственно,  увеличилось количество продукта на внутреннем рынке".

По прогнозам экспертов, к концу недели цены в магазинах, скорее всего, особо не изменятся, а вот людей у ​​касс может существенно прибавиться. У руководства одного из столичных супермаркетов журналисты "Утра с Интером" узнали, когда же лучше всего идти за покупками, чтобы не стоять в длинных очередях? Елена Довженко, помощник директора магазина, подсказала: "С самого утра людей меньше, и вечером, под закрытие.Сохраняется и такая тенденция: больше покупателей в пятницу и в субботу, а вот в воскресенье и понедельник - поменьше".



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Чтобы не задержаться в магазине надолго, стоит заранее составить список покупок. Или вообще сделать заказ онлайн. Так поступает киевлянка Лариса Дроздова.Из соображений безопасности она старается как можно реже выходить из дома, а продукты заказывать онлайн: "Сейчас я пользуюсь доставкой в ​​связи с карантином, мне очень удобно, очень нравится. И думаю, что в пятницу перед Пасхой сделаю дополнительный заказ таким же образом".

Паска, куриные яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, сыр мягкий и твердый, хрен и соль. Всего по подсчетам экспертов по продовольственных рынкам, традиционная Пасхальная корзина  в этом году обойдется украинцам  в 620 гривен.Но аналитики говорят, что, даже несмотря на повышенные цены, украинцы потратят на праздничный стол меньше, чем в прошлом году. Ведь гостей во время карантина приглашать нельзя.

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Как украинцы чувствуют себя на карантине и как сделать этот период менее тревожным и более безопасным - смотрите в сюжетах программы "Утро с Интером" с понедельника по пятницу с 7:00 до 10:00.

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