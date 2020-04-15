ТОП-5 секретов воспитания дочери от СолоХи

СолоХа - телеведущая М1, певица, а также мама замечательной малышки Арианы, которой 4,5 года. Звезда делится с читателями TV.UA своими секретами воспитания ребенка.

СолоХа, расскажите секреты воспитания Вашей дочки Арианы:

1 секрет: распределение роли родителей - Кто в чем главный?

Роли в нашей семье распределяются немного нестандартно. Муж исполняет роль доброго папы, с которым все можно, и который все позволяет. Доченька для него - «отдушина», на которую он не может себе позволить даже накричать. Все функции строгого родительского воспитания упали на мои плечи. В нашей семье я играю роль того самого «злого полицейского». Не думаю, что это как-то плохо влияет на мои отношения с Арианочкой, так как она имеет большее уважение ко мне и никогда не позволяет себе со мной пререкаться. Меня в детстве тоже строго воспитывали, и я знаю, что метод «кнута и пряника» - это то, что всегда работает: так воспитывались наши дедушки, бабушки, наши родители и мы, в конце концов. Именно так я хочу воспитать и свою дочку, чтобы она выросла Человеком с большой буквы. А эти новомодные правила вседозволенного воспитания я не поддерживаю.

2 секрет: выбрать правильное направление творческого развития ребенка.

Еще с грудничкового возраста Арианочки, я уже начала присматриваться к особенностям ее характера и навыкам. Однозначно, она спортивная и крепкая девочка, очень гибкая, с легкостью делает мостик и садится на шпагат. Поэтому я отдала ее на художественную гимнастику, но учитывая ее взбалмошный характер и неусидчивость на одном месте во время растяжек, ей было немного скучно. Мы решили найти золотую середину и перевели доченьку на бальные танцы. Это было правильным решением, так как там есть и музыка, и танцы, и повышенная активность, но при этом всем, бальные танцы – это очень красиво, увлекательно и, самое главное, нравится Ариане. Каждый день я открываю в дочке новые таланты! Заметила, что когда я начинаю репетировать свои песни – она спускается ко мне в нашу домашнюю мини-студию и тоже начинает петь вместе со мной. Ариана сама пытается сочинять и напевать какие-то мелодии и даже пишет стихи! Конечно, стихами это пока сложно назвать (смеется), но как для ребенка в 4,5 года – очень даже неплохо. Могу сказать точно, что со мной растет очень творческий и талантливый человечек.

3 секрет: помочь дочери быть ответственной за свои поступки.

До маленького ребенка пока очень сложно донести такие глобальные вещи, как ответственность, поступки, и что они за собой несут. Конечно же, на каких-то маленьких примерах я прививаю это к Ариане. Например, когда она берет свои игрушки и бежит с ними гулять, а потом приходит в слезах и говорит, что забыла, либо потеряла одну из них, то я объясняю, что за свои вещи она должна сама нести ответственность, и что кроме нее, никто этого делать не будет. Это научило ее быть немного внимательнее и ответственнее к своим вещам. В любой ситуации я пытаюсь научить ее делать правильный выбор и отвечать за то или иное действие.

4 секрет: замотивировать ребенка.

Взрослые – это все большие дети. Мы усердно работаем, порой, можем делать то, что нам не нравится, но всегда знаем, что нас ожидает какое-либо вознаграждение за проделанный труд: премия, хороший гонорар или колоссальный опыт и результат, к которому стремились. Все мы знаем простую истину: «Чтобы что-то получить, надо что-то сделать для этого». С детьми тоже самое! Я всегда пытаюсь замотивировать как-то Ариану. К примеру, если она целую неделю будет хорошо себя вести и старательно учиться, то мы с папой купим ей новый велик! Это действительно работает. Хотелось бы, чтобы ребенок понимал: если она будет что-то делать и усердно работать над собой – то ее обязательно ждет какое-то вознаграждение! Никакие усилия не бывают напрасными. Да, возможно, в этом есть некая коммерческая жилка (смеется), но главное – это не переборщить и чувствовать меру во всем. Мы всегда пытаемся прививать нашему ребенку чувство бескорыстия, душевной доброты и трудолюбия, но побаловать же иногда тоже надо!

5 секрет: понять, что самое главное должна в семье делать мама, и что должен делать папа.

Мама должна быть истинной женщиной, обладать только лучшими качествами, конечно же, быть доброй, нежной и показывать правильный пример своим детям. Для девочки мама – это образ того, какой должна быть настоящая женщина, для мальчика – пример будущей невесты и жены, которую он бы хотел видеть в будущем рядом с собой. Папа должен быть сильным, мужественным, ответственным за себя и свою семью. Глядя на него, у детей должно быть чётко сформированное понятия «настоящего мужчины». Быть родителями – это большая ответственность и огромный труд, но мы стараемся воспитать нашу доченьку так, чтобы в будущем только гордиться ею и вместе с ней радоваться её маленьким и большим победам!

Напомним,