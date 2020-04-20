Владимир Остапчук рассказал, какой ценный презент получил от Киркорова: Самый навороченный

20 апреля 2020 12:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук рассказал, какой ценный презент получил от Киркорова: Самый навороченный
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

Артист признался, что подарку от российского поп-короля был крайне удивлен.

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На днях гостем онлайн-игры Оли Поляковой «Правда или действие» стал телеведущий Владимир Остапчук. Шоумен ответил на самые каверзные вопросы певицы, а также рассказал, что за отношения его связывают с Филипом Киркоровым.

По словам мужчины, российский певец заинтересовался им во время проекта «Танці з зірками». Танцы Остапчука так впечатлили поп-короля, что тот лично написал ему в директ Instagram и похвалил за творчество.

Слово за слово, и мы начали общаться. Слышать комплименты от Киркорова очень приятно – он же звезда, король,
– откровенничает Владимир.

Вскоре российский певец решил порадовать Остапчука в день его рождения. Он выставил огромный пост-поздравление в своем микроблоге, а вскоре позвонил телеведущему и сказал, что передаст подарок. Через полмесяца шоумену принесли в гримерку iPhone 11.

Он мне говорит: «Я тебе передал через Олю Полякову подарок». Проходит где-то полмесяца и мне приносят в гримерку подарок. А я думаю: «По-любому, телефон». Дома открываю – iPhone 11, самый навороченный телефон. А я себя чувствую, как девочка: еще ничего не сделала, а телефон получила,
– делится воспоминаниями Остапчук.

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Однако, как признался мужчина, дорогим подарком он так и не стал пользоваться, он ждет время, когда сможет лично поблагодарить артиста и подарить что-то в ответ.

Напомним,

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