Владимир Остапчук рассказал, какой ценный презент получил от Киркорова: Самый навороченный
Артист признался, что подарку от российского поп-короля был крайне удивлен.
По словам мужчины, российский певец заинтересовался им во время проекта «Танці з зірками». Танцы Остапчука так впечатлили поп-короля, что тот лично написал ему в директ Instagram и похвалил за творчество.
Слово за слово, и мы начали общаться. Слышать комплименты от Киркорова очень приятно – он же звезда, король,– откровенничает Владимир.
Вскоре российский певец решил порадовать Остапчука в день его рождения. Он выставил огромный пост-поздравление в своем микроблоге, а вскоре позвонил телеведущему и сказал, что передаст подарок. Через полмесяца шоумену принесли в гримерку iPhone 11.
Он мне говорит: «Я тебе передал через Олю Полякову подарок». Проходит где-то полмесяца и мне приносят в гримерку подарок. А я думаю: «По-любому, телефон». Дома открываю – iPhone 11, самый навороченный телефон. А я себя чувствую, как девочка: еще ничего не сделала, а телефон получила,– делится воспоминаниями Остапчук.
Напомним,