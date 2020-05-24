Елизавета Василенко призналась, почему не наказали обидчика, который поднимал на нее руку: он сломал мне нос

24 мая 2020 18:00 Катерина Даниленко
Елизавета Василенко призналась, почему не наказали обидчика, который поднимал на нее руку: он сломал мне нос
Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко
социальная сеть Instagram

Осенью 2019 звезда сериала Школа Елизавета Василенко на всю страну призналась, что подвергалась насилию со стороны экс-возлюбленного.

Читайте такжеОтгонял навязчивые мысли: Потап впервые признался, когда полюбил Настю Каменских
В возрасте 16 лет актриса состояла в отношениях с парнем, который регулярно поднимал на нее руку, а однажды даже сломал нос. Когда терпеть уже не было сил, она обратилась в правоохранительные органы, однако парню удалось избежать наказания.

У него был кто-то знакомый в областном совете, или что-то такое. Дело быстро замяли. Сплетни были, что он сейчас живет не очень хорошо. У него случилось что-то с наркотиками. Я считаю, что карма его настигла,
‒ поделилась девушка.

Избитая Елизавета Василенко / социальная сеть Instagram

Читайте такжеВсе-таки решилась: Маша Ефросинина отстригла длинные локоны
Знаменитость посоветовала всем, кто оказался в подобной ситуации искать помощи. В первую очередь стоит обратиться к родителям, если с ними хорошие отношения, а также можно найти единомышленников и друзей в социальных сетях.

Первое, что бы я посоветовала – рассказать родителям, если нормальные отношения, чтобы они поддержали. А если нет, сейчас круто, что соцсети – крутой способ найти себе друзей, знакомых, которые разделяют твою сферу деятельности или просто то, что у тебя в голове. Поэтому я бы советовала найти того, кто понял бы тебя онлайн и поговорить с ним,
‒ утверждает Елизавета.

Напомним,

  

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости сериал Школа Елизавета Василенко буллинг

Материалы по теме

Надеюсь, что это случится после 30: Оля Полякова о замужестве дочери
Новости

Надеюсь, что это случится после 30: Оля Полякова о замужестве дочери
Он сломал мне нос: Звезда Школы призналась, почему не наказали обидчика, который поднимал на нее руку
Новости

Он сломал мне нос: Звезда Школы призналась, почему не наказали обидчика, который поднимал на нее руку
Холостяк-10: финалистка шоу Дана высказалась о выборе Макса
Новости

Холостяк-10: финалистка шоу Дана высказалась о выборе Макса
Как не потерять форму: Екатерина Кухар и Александр Стоянов тренируются вместе с детьми
Новости

Как не потерять форму: Екатерина Кухар и Александр Стоянов тренируются вместе с детьми

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK