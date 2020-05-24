Елизавета Василенко призналась, почему не наказали обидчика, который поднимал на нее руку: он сломал мне нос
24 мая 2020 18:00
Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко
социальная сеть Instagram
Осенью 2019 звезда сериала Школа Елизавета Василенко на всю страну призналась, что подвергалась насилию со стороны экс-возлюбленного.
актриса состояла в отношениях с парнем, который регулярно поднимал на нее руку, а однажды даже сломал нос. Когда терпеть уже не было сил, она обратилась в правоохранительные органы, однако парню удалось избежать наказания.
У него был кто-то знакомый в областном совете, или что-то такое. Дело быстро замяли. Сплетни были, что он сейчас живет не очень хорошо. У него случилось что-то с наркотиками. Я считаю, что карма его настигла,‒ поделилась девушка.
Избитая Елизавета Василенко / социальная сеть Instagram
Первое, что бы я посоветовала – рассказать родителям, если нормальные отношения, чтобы они поддержали. А если нет, сейчас круто, что соцсети – крутой способ найти себе друзей, знакомых, которые разделяют твою сферу деятельности или просто то, что у тебя в голове. Поэтому я бы советовала найти того, кто понял бы тебя онлайн и поговорить с ним,‒ утверждает Елизавета.
Напомним,