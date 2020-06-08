Елена Войченко о семейной жизни с Остапчуком: Рассчитывался моей картой, когда ночью ездил к любовнице

Даже после развода бывшие супруги Владимир Остапчук и Елена Войченко не могут прийти к примирению ради общих детей. В очередных интервью экс-возлюбленные продолжают публично обвинять друг друга.

Совсем недавно телеведущий официально представил общественности свою новую возлюбленную Кристину Горняк, а также заявил, что экс-жена обязана пройти психологическую экспертизу. Как оказалось, все это Владимир сделал в день рождения Елены.

Владимир Остапчук со своей девушкой Кристиной Горняк / социальная сеть Instagram

Сама же Войченко молчать не стала. В еще одном откровенном интервью женщина, родившая от телеведущего двоих детей, раскрыла шокирующие подробности их семейной жизни.

Елена вспомнила, как во время прямого эфира на «Танцах со звездами» телеведущий лицемерно признался ей в любви и посвятил танец, хотя в это время уже состоял в отношениях с Горняк.

Был эфир «Танцев со звездами» про свадьбу. В сюжете показали нашу свадьбу, а в конце он сказал, что любит меня и посвящает мне танец. И в это время он уже был в отношениях с этой девушкой, они уже летали в Париж,

‒ заявила Войченко.

Владимир Остапчук со своей девушкой Кристиной Горняк / социальная сеть Instagram

Сам же Остапчук в интервью Кате Осадчей рассказывал, что с Кристиной на шоу они называли друг друга на «вы», а их романтические отношения завязались гораздо позже.

У них уже была поездка в Париж. Они туда ехали, не целуясь? Причем очень смешно, когда он ездил к ней на квартиру и рассчитывался моей кредитной картой за uber. Я все понимаю, но давай не рассчитываться моей картой за такси после того, как ты едешь ночью от девушки,

‒ возмутилась Елена.

Экс-супруга телеведущего не смогла не прокомментировать отношения Остапчука с девушкой-нотариусом. По ее словам, такую женщину ему будет трудно обидеть:

Я считаю, что они хорошая пара. У нас есть общие знакомые с Кристиной, и я знаю, Владимиру будет сложно обидеть ее. Даже со всеми его талантами. Просто потому, что сделать это будет сложно.

Кроме того, Войченко заявила, что у бывшего мужа имелись долги перед ее родственниками, которые ей довелось самостоятельно гасить. Телеведущий занимал деньги на квартиру и автомобиль Jaguar за 40 тысяч долларов, на котором до сих пор ездит.

Напомним,