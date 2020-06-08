Елена Войченко о семейной жизни с Остапчуком: Рассчитывался моей картой, когда ночью ездил к любовнице
Даже после развода бывшие супруги Владимир Остапчук и Елена Войченко не могут прийти к примирению ради общих детей. В очередных интервью экс-возлюбленные продолжают публично обвинять друг друга.
Сама же Войченко молчать не стала. В еще одном откровенном интервью женщина, родившая от телеведущего двоих детей, раскрыла шокирующие подробности их семейной жизни.
Елена вспомнила, как во время прямого эфира на «Танцах со звездами» телеведущий лицемерно признался ей в любви и посвятил танец, хотя в это время уже состоял в отношениях с Горняк.
Был эфир «Танцев со звездами» про свадьбу. В сюжете показали нашу свадьбу, а в конце он сказал, что любит меня и посвящает мне танец. И в это время он уже был в отношениях с этой девушкой, они уже летали в Париж,‒ заявила Войченко.
Сам же Остапчук в интервью Кате Осадчей рассказывал, что с Кристиной на шоу они называли друг друга на «вы», а их романтические отношения завязались гораздо позже.
У них уже была поездка в Париж. Они туда ехали, не целуясь? Причем очень смешно, когда он ездил к ней на квартиру и рассчитывался моей кредитной картой за uber. Я все понимаю, но давай не рассчитываться моей картой за такси после того, как ты едешь ночью от девушки,‒ возмутилась Елена.
Экс-супруга телеведущего не смогла не прокомментировать отношения Остапчука с девушкой-нотариусом. По ее словам, такую женщину ему будет трудно обидеть:
Я считаю, что они хорошая пара. У нас есть общие знакомые с Кристиной, и я знаю, Владимиру будет сложно обидеть ее. Даже со всеми его талантами. Просто потому, что сделать это будет сложно.
Напомним,