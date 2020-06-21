Певица Sonya Kay рассекретила подарок, который получила на свадьбу от знаменитой тети Софии Ротару
7 июня племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay, вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова.
Отметить бракосочетание молодых людей собрались все самые близкие люди пары. В качестве подарка известная тетя София Михайловна преподнесла деньги, чтобы молодожены сами решили, во что их лучше вложить.
Деньги подарила! Слава Богу,‒ призналась Осадчей исполнительница.
Также Соня вспомнила, как и где состоялось их первое знакомство с мужем. Их связал общий интерес ‒ хоккей.
Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык, поскольку я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому я обожаю этот спорт. Однажды Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе,‒ откровенничает знаменитость.
Напомним,