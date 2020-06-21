Певица Sonya Kay рассекретила подарок, который получила на свадьбу от знаменитой тети Софии Ротару

21 июня 2020 18:35 Катерина Даниленко
Певица Sonya Kay рассекретила подарок, который получила на свадьбу от знаменитой тети Софии Ротару
Племянница Софии Ротару Sonya Kay с мужем
социальная сеть Instagram

7 июня племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay, вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова.

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Восходящая звезда в интервью Кати Осадчей рассказала о знакомстве с супругом и свадебном подарке от знаменитой тети.

Отметить бракосочетание молодых людей собрались все самые близкие люди пары. В качестве подарка известная тетя София Михайловна преподнесла деньги, чтобы молодожены сами решили, во что их лучше вложить.

Деньги подарила! Слава Богу,
‒ призналась Осадчей исполнительница.

Племянница Софии Ротару Sonya Kay с мужем / социальная сеть Instagram

Также Соня вспомнила, как и где состоялось их первое знакомство с мужем. Их связал общий интерес ‒ хоккей.

Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык, поскольку я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому я обожаю этот спорт. Однажды Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе,
‒ откровенничает знаменитость.

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Медовый месяц пара планировала проводить в Болгарии, но отправилась на отдых в Буковель.

Напомним,

 

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