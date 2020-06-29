Певица ONUKA призналась, что ее беременность была незапланированной: Зачем рожать, если ты не уверен

29 июня 2020 17:00 Катерина Даниленко
Певица ONUKA призналась, что ее беременность была незапланированной: Зачем рожать, если ты не уверен
Певица ONUKA с мужем Евгением Филатовым
социальная сеть Instagram

Фронтвумен украинской группы ONUKA Ната Жижченко никогда не планировала иметь собственных детей, более того, она даже подготовила к этому своих родителей и обсудила этот вопрос с любимым.

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Так, артистка призналась, что именно год назад озвучила своим родным, что ее семейная жизнь будет без наследников. Однако через месяц после этого девушка узнала, что беременна.

Если честно, то прошлым летом я сказала всем, что я сторонник сознательной бездетности, даже родителям. Но у бога свои планы, как только я это сказала – сразу такой подарок судьбы,
‒ вспоминает Ната.

Певица ONUKA с мужем Евгением Филатовым / социальная сеть Instagram

Звезда утверждает, что никогда не испытывала к детям особого интереса и любви. Даже сейчас девушке настолько необычно быть мамой, что она просто подстраивается под эту ситуацию и учится быть другим человеком.

Меня никогда не радовали чужие дети. Для меня всегда главное – собаки. Любую собаку обниму, расцелую бездомного, помогу, накормлю. А дети, дети, подождите. Даже мои родители это приняли достойно, потому что все понимали, что это сознательное решение,
‒ заявляет ONUKA.

У исполнительницы были мысли по поводу усыновления ребенка, но судьба решила иначе:

Как я себе это объясняла, что если у меня нет желания и я не уверена, что могу воспитать в этом мире гаджетов нормального ребенка, то потом мы усыновим детей, которые уже есть. Лучше помочь тем детям, которые уже есть и дать им семейный уют, чем рожать на планету новых людей, если ты не уверен, зачем это делать. Я это обосновала и когда проговорив себе и родителям – мне стало настолько легче жить. И вот проходит месяц и все мои планы и обоснования просто идут к черту!

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Также певица добавила, что в больнице ее предупредили, что возможно послеродовая депрессия не обойдет ее стороной, поскольку в свое время девушка лечилась от этого заболевания.

Напомним,

 

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