Певица ONUKA призналась, что ее беременность была незапланированной: Зачем рожать, если ты не уверен

Фронтвумен украинской группы ONUKA Ната Жижченко никогда не планировала иметь собственных детей, более того, она даже подготовила к этому своих родителей и обсудила этот вопрос с любимым.

Так, артистка призналась, что именно год назад озвучила своим родным, что ее семейная жизнь будет без наследников. Однако через месяц после этого девушка узнала, что беременна.

Если честно, то прошлым летом я сказала всем, что я сторонник сознательной бездетности, даже родителям. Но у бога свои планы, как только я это сказала – сразу такой подарок судьбы,

‒ вспоминает Ната.

Певица ONUKA с мужем Евгением Филатовым / социальная сеть Instagram

Звезда утверждает, что никогда не испытывала к детям особого интереса и любви. Даже сейчас девушке настолько необычно быть мамой, что она просто подстраивается под эту ситуацию и учится быть другим человеком.

Меня никогда не радовали чужие дети. Для меня всегда главное – собаки. Любую собаку обниму, расцелую бездомного, помогу, накормлю. А дети, дети, подождите. Даже мои родители это приняли достойно, потому что все понимали, что это сознательное решение,

‒ заявляет ONUKA.

У исполнительницы были мысли по поводу усыновления ребенка, но судьба решила иначе:

Как я себе это объясняла, что если у меня нет желания и я не уверена, что могу воспитать в этом мире гаджетов нормального ребенка, то потом мы усыновим детей, которые уже есть. Лучше помочь тем детям, которые уже есть и дать им семейный уют, чем рожать на планету новых людей, если ты не уверен, зачем это делать. Я это обосновала и когда проговорив себе и родителям – мне стало настолько легче жить. И вот проходит месяц и все мои планы и обоснования просто идут к черту!

Также певица добавила, что в больнице ее предупредили, что возможно послеродовая депрессия не обойдет ее стороной, поскольку в свое время девушка лечилась от этого заболевания.

Напомним,