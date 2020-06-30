В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри
30 июня 2020 10:30
Алла Лысак
В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри
pixabay.com
37-летняя Кэти с самого детства питалась только яйцами и картофелем.
С самого детства Кэти страдала от расстройства пищевого поведения. В 6 лет девочка отказалась употреблять пищу, предлагаемую родителями, она остановила свой выбор на яйцах и картошке фри
, а другая еда вызывала у нее приступы фобии.
Родители пытались помочь ребенку, водили и к диетологам, и к психологам. Но Кэти стояла на своем. Проблемы с пищевыми привычками не помешали ей наладить личную жизнь, в 2013 году она вышла замуж за мужчину по имени Джон. Однако даже на свадьбе в тарелке у Кэти было ее стандартное меню.
В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри / открытый источник
Я родила двух прекрасных сыновей, Кэмерона и Чарли. Я ем отдельно от них, чтобы мальчики не последовали моему примеру, не подумали, что это нормально.
Неожиданно для Кэти и ее семьи нашелся специалист, который сумел ей помочь при помощи гипноза. Уже после первого сеанса Кэти смогла попробовать грушу, орехи и яблоки. Постепенно она перешла на здоровую и сбалансированную диету, чему очень рада.
Я так довольна, что теперь могу класть себе в тарелку что-то новое, это значительно упростило мою жизнь!
В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри / открытый источник
Напомним,