В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри

30 июня 2020 10:30 Алла Лысак
В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри
В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри
pixabay.com

37-летняя Кэти с самого детства питалась только яйцами и картофелем.

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С самого детства Кэти страдала от расстройства пищевого поведения. В 6 лет девочка отказалась употреблять пищу, предлагаемую родителями, она остановила свой выбор на яйцах и картошке фри, а другая еда вызывала у нее приступы фобии. 

Родители пытались помочь ребенку, водили и к диетологам, и к психологам. Но Кэти стояла на своем. Проблемы с пищевыми привычками не помешали ей наладить личную жизнь, в 2013 году она вышла замуж за мужчину по имени Джон. Однако даже на свадьбе в тарелке у Кэти было ее стандартное меню. 

В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри / открытый источник

Я родила двух прекрасных сыновей, Кэмерона и Чарли. Я ем отдельно от них, чтобы мальчики не последовали моему примеру, не подумали, что это нормально.

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Неожиданно для Кэти и ее семьи нашелся специалист, который сумел ей помочь при помощи гипноза. Уже после первого сеанса Кэти смогла попробовать грушу, орехи и яблоки. Постепенно она перешла на здоровую и сбалансированную диету, чему очень рада. 

Я так довольна, что теперь могу класть себе в тарелку что-то новое, это значительно упростило мою жизнь!

В Сети появились фото женщины, которая 30 лет ела только яйца и картошку фри / открытый источник

Напомним,

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