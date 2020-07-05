Леонардо Ди Каприо нашел способы скрыться от назойливых папарацци: маски-шоу

Конспирация от папарацци, которые преследуют знаменитостей буквально на каждом шагу, дело нелегкое. Однако Леонардо Ди Каприо мастерски с ним справляется.

Всякий раз, появляясь на публике вдали от красных ковровых дорожек, актер прибегает к самым разнообразным решениям по сохранению своей личности в тайне. Его способы маскировки бесподобны!

Любимым «укрытием» Ди Каприо являются солнцезащитные очки, огромные капюшоны и кепки. Последних в гардеробе звезды не мало: для прогулок по городу, шоппинга и даже для велосипедных выездов за город.

Леонардо Ди Каприо маскируется от папарацци / социальная сеть Instagram

Зонты ‒ еще одна незаменимая вещь в арсенале Лео. Под ними обладатель «Оскара» спасается не только от дождя.

Леонардо Ди Каприо маскируется от папарацци / социальная сеть Instagram

Неоднократно голливудского актера видели на улицах Нью-Йорка в лыжной балаклаве. Этот шпионский образ он также дополнял очками и кепкой.

Леонардо Ди Каприо маскируется от папарацци / социальная сеть Instagram

Пандемия коронавируса подбросила Ди Каприо новую идею для конспирации, поэтому актер надел защитную маску на пол лица и укрыл голову капюшоном от худи. Казалось бы, его можно было бы счесть за среднестатистического американца, одетого по-спортивному, если бы рядом с ним не было красавицы-модели, в которой, несмотря на маску, было несложно узнать Морроне.

Леонардо Ди Каприо маскируется от папарацци / социальная сеть Instagram

Иногда Леонардо использует любые подручные средства, которыми можно спрятать лицо: полотенце, футболку, широкую верхнюю одежду, сумки, салфетки и другие принадлежности. Выдумщик, да и только!

Напомним,