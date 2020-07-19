Влад Яма умилил снимками с женой на отдыхе в Карпатах ‒ видео
Выходные танцор Влад Яма с женой Лилианой решил провести на Западной Украине.
Так, звезда «Танці з зірками» показал, где остановился с любимой в горах и какую красоту успел наснимать на дрон.
Мы с Лилией знали, что в Карпатах круто, но даже не представляли, что настолько. Воздух, природа, пространство, горы, приветливость, еда... Знаем на 100%, что вернемся сюда,‒ написал хореограф.
Супруга танцора отметила, что гордится тем, что такая красота есть на территории Украины. Она в восторге от энергетики и мечтает вновь туда вернуться.
Напомним,
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