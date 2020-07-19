Влад Яма умилил снимками с женой на отдыхе в Карпатах ‒ видео

19 июля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Влад Яма умилил снимками с женой на отдыхе в Карпатах ‒ видео
Влад Яма с женой Лилианой
социальная сеть Instagram

Выходные танцор Влад Яма с женой Лилианой решил провести на Западной Украине.

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Хореограф давно мечтал попасть в горы именно летом, такую возможность он не мог упустить. Вместе с супругой Яма устроил романтическую поездку Киев - Львов - Ивано-Франковск - Поляница - Манявский Скит - Львов - Киев. Снимками с путешествия танцор поделился в своем микроблоге.

Так, звезда «Танці з зірками» показал, где остановился с любимой в горах и какую красоту успел наснимать на дрон.

Мы с Лилией знали, что в Карпатах круто, но даже не представляли, что настолько. Воздух, природа, пространство, горы, приветливость, еда... Знаем на 100%, что вернемся сюда,
‒ написал хореограф.

Супруга танцора отметила, что гордится тем, что такая красота есть на территории Украины. Она в восторге от энергетики и мечтает вновь туда вернуться.

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Фолловеры не жадничали на комплименты. Они отметили, что пара похожа на юных влюбленных, за которыми хочется наблюдать: «Магическая красота», «Вы так красиво вместе смотритесь», «Завораживающая красота», «Похожи на молодоженов. С таким трепетом смотрите друг на друга», «Любуюсь вами. Вы прекрасная пара».

Напомним,

Влад Яма с женой на отдыхе в Карпатах / социальная сеть Instagram
 

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