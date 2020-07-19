Влад Яма умилил снимками с женой на отдыхе в Карпатах ‒ видео

Выходные танцор Влад Яма с женой Лилианой решил провести на Западной Украине.

Хореограф давно мечтал попасть в горы именно летом, такую возможность он не мог упустить. Вместе с супругой Яма устроил романтическую поездку Киев - Львов - Ивано-Франковск - Поляница - Манявский Скит - Львов - Киев. Снимками с путешествия танцор поделился в своем микроблоге.

Так, звезда «Танці з зірками» показал, где остановился с любимой в горах и какую красоту успел наснимать на дрон.

Мы с Лилией знали, что в Карпатах круто, но даже не представляли, что настолько. Воздух, природа, пространство, горы, приветливость, еда... Знаем на 100%, что вернемся сюда,

‒ написал хореограф.

Супруга танцора отметила, что гордится тем, что такая красота есть на территории Украины. Она в восторге от энергетики и мечтает вновь туда вернуться.

Фолловеры не жадничали на комплименты. Они отметили, что пара похожа на юных влюбленных, за которыми хочется наблюдать: «Магическая красота», «Вы так красиво вместе смотритесь», «Завораживающая красота», «Похожи на молодоженов. С таким трепетом смотрите друг на друга», «Любуюсь вами. Вы прекрасная пара».

Напомним,