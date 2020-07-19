MARUV сверкнула ягодицами в эпатажном образе ‒ фото
Скандальная исполнительница MARUV не устает удивлять публику яркими эпатажными образами и экспериментами со стилем.
Образ знаменитость дополнила укладкой в ретро стиле и ярким макияжем. Такой лук MARUV напоминает гангстерский стиль 30-х годов в Америке, когда были популярны кабаре, джаз, казино и шумные вечеринки. Певица может смело пробовать свои силы в фильме-мюзикле о том времени.
Напомним,
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