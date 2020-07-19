MARUV сверкнула ягодицами в эпатажном образе ‒ фото

19 июля 2020 19:00 Катерина Даниленко
MARUV сверкнула ягодицами в эпатажном образе ‒ фото
Певица MARUV
социальная сеть Instagram

Скандальная исполнительница MARUV не устает удивлять публику яркими эпатажными образами и экспериментами со стилем.

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Так, в своем микроблоге артистка разместила несколько новых снимков с пикантной фотосессии. На них звезда позирует в прозрачном комбинезоне в сетку, леопардовом пиджаке и закрытых туфлях на высокой шпильке.

Образ знаменитость дополнила укладкой в ретро стиле и ярким макияжем. Такой лук MARUV напоминает гангстерский стиль 30-х годов в Америке, когда были популярны кабаре, джаз, казино и шумные вечеринки. Певица может смело пробовать свои силы в фильме-мюзикле о том времени.

Певица MARUV / социальная сеть Instagram

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Поклонники звезды не удержались и засыпали ее комментариями: «Умеешь удивить! Красотка», «Как в эпоху джаза», «Моя икона стиля», «Сексуальная кошечка», «Притягательная и гибкая», «Неожиданный образ».

Напомним,

Певица MARUV / социальная сеть Instagram

Певица MARUV / социальная сеть Instagram
 

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