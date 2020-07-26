7-летнюю Анну Седокову пытался изнасиловать ухажер матери: ужасающие подробности
Недавно певица Анна Седокова выпустила автобиографическую книгу Я сильная. Я справлюсь. Некоторые воспоминания из детства исполнительницы заставили вздрогнуть ее поклонников.
Мужчина был женатым, но захаживал домой к родительнице Седоковой. Она не вмешивалась в отношения матери с ее новым избранником, пока однажды мужчина не начал ночью заходить к ней в комнату.
Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги. А между тем он все основательнее прописывался в нашей квартире. Однажды, отругав меня за какой-то проступок, снял ремень, задрал мне юбку и начал пороть. Я не знала, как реагировать: меня никто никогда не бил,‒ откровенничает артистка в своей книге.
Я зашивала свою плюшевую игрушку и вдруг, взглянув на иголку, поняла: сейчас или никогда. У дяди Сережи был свой стул на нашей кухне, он, приходя к нам, всегда садился именно на него. Я воткнула иголку острием вверх в сиденье этого стула и убежала к себе в комнату. Через несколько минут раздался крик. Мой расчет оказался верным. Мама страшно ругалась на меня, сильно наказала. После этого его ночные визиты ко мне участились, и в одну из ночей, когда его рука зашла уже слишком далеко, я не выдержала и закричала. Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил. А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара,‒ пишет Седокова.
Напомним,
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