Макс Барских показал, как восстанавливается после бурной тусовки: тешится, как ребенок

9 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Макс Барских показал, как восстанавливается после бурной тусовки: тешится, как ребенок
Певец Макс Барских
социальная сеть Instagram

Исполнитель Макс Барских позабавил Сеть новой выходкой.

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В своем микроблоге музыкант разместил забавный ролик, на котором плавает, играет и переворачивается в воде со спасательным кругом возле яхты. Именно так, по словам артиста, он приводит себя в порядок после шумной вечеринки в честь выхода его нового трека.

Привожу себя в порядок после дикой вечеринки, чтобы снова быть готовым к танцам. Делитесь лайфхаками, как быстро восстановиться после ночи,
‒ написал секс-символ.

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Со своей стороны, фолловеры поделились собственными действенными методами и не забыли порадовать кумира комплиментами: «Какой милый. Как ребенок», «Танцуй, пока молодой!», «Куриный наваристый бульон», «Чай на травах», «Массаж, ароматерапия», «Под холодным душем лучше всего приходить в себя», «Забавный Макс».

Напомним,

Певец Макс Барских в компании друзей на яхте / социальная сеть Instagram
 

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