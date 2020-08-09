Макс Барских показал, как восстанавливается после бурной тусовки: тешится, как ребенок
9 августа 2020 16:00
Певец Макс Барских
социальная сеть Instagram
Исполнитель Макс Барских позабавил Сеть новой выходкой.
музыкант разместил забавный ролик, на котором плавает, играет и переворачивается в воде со спасательным кругом возле яхты. Именно так, по словам артиста, он приводит себя в порядок после шумной вечеринки в честь выхода его нового трека.
Привожу себя в порядок после дикой вечеринки, чтобы снова быть готовым к танцам. Делитесь лайфхаками, как быстро восстановиться после ночи,‒ написал секс-символ.
Напомним,
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Певец Макс Барских в компании друзей на яхте / социальная сеть Instagram