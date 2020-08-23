Снежана Егорова заявила, что ее не устраивают "рагули", которые защищают Украину на войне

23 августа 2020 14:00 Катерина Даниленко
Снежана Егорова заявила, что ее не устраивают
Телеведущая Снежана Егорова
социальная сеть Instagram

Украинская актриса Снежана Егорова спровоцировала скандал в Сети.

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Ведущая выразила свое мнение касательно ситуации на Востоке Украины и людей, которые ее защищают. Артистка не подбирая слова, назвав патриотов «рагулями» и «селюками».

Егорова возмущена тем, что проиходит в постмайданное время:

Какой он образ нашего украинского современного героя. Все, что предлагается в последнее, послемайданное время, к примеру меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои. Эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые говорят на суржике и готовы свою жизнь положить,
‒ отметила телезвезда.

Ведущая заявляет, что мужчины, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради родины, имеют высокую суицидальную готовность.

Жизнь какая? Которая ничего из себя не представляет? То есть люди, которые никогда ничему не учились, не стремились к чему-то, они просто готовы пожертвовать своей жизнью? Да, это подвиг, возможно, а может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни и эта жизнь не представляет для него ценности и он хочет ею распорядиться хоть как-то. Это как наркоманы, которые готовы за дозу жизни продать,
‒ резко подытожила знаменитость.

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Интернет-пользователи были шокированы такими заявлениями артистки. Свои мысли по этому поводу они оставили в комментариях: «То есть и "деды воевали", тоже отдали жизнь как рагули?», «Мухарський не зря от нее ушел», «У нее мозги высохли? Что она несет?», «Какая мерзкая у нее душа».

Напомним,

 

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