Илона Гвоздева на последних месяцах беременности зажжет на паркете: Не повод быть „хрустальной вазой“
Уже в это воскресенье, 30 августа, звезда «Танці з зірками» Илона Гвоздева и телеведущий Дмитрий Танкович зажгут паркет энергичным ча-ча-ча в новом сезоне шоу.
Танцовщица опубликовала серию трогательных снимков с 4-летней дочерью Валерией, на которых чувствуется особый трепет и связь мамы и ребенка. Именно своей малышке Гвоздева и посвятит первый танец на паркете, исполнив его под ее любимую песню.
Свой первый танец я посвящаю своей доченьке. Я буду танцевать под ее любимый трек, который она напевает все лето. Мама не подведет тебя, не пропустите ‒ это будет самый позитивный эфир, сюжет, как всегда, из жизни нашей, думаю, завтра каждая женщина Украины узнает себя в моем лице, не пропустите,‒ написала артистка.
И помните, дорогие мои женщины и девушки, беременность это волшебное состояние, но это не повод быть „хрустальной вазой“, нужно жить, двигаться, радоваться, танцевать и излучать только флюиды добра и счастья и мой сынок полностью меня в этом поддерживает,‒ добавила Гвоздева.
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