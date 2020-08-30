Илона Гвоздева на последних месяцах беременности зажжет на паркете: Не повод быть „хрустальной вазой“

30 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Илона Гвоздева на последних месяцах беременности зажжет на паркете: Не повод быть „хрустальной вазой“
Хореограф Илона Гвоздева
социальная сеть Instagram

Уже в это воскресенье, 30 августа, звезда «Танці з зірками» Илона Гвоздева и телеведущий Дмитрий Танкович зажгут паркет энергичным ча-ча-ча в новом сезоне шоу.

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Хореограф вот-вот станет мамой во второй раз, но это не мешает ей вести активную жизнь и радовать своих поклонников. В своем микроблоге Илона рассказала, как готовится к прямым эфирам шоу и кому посвятит первый танец.

Хореограф Илона Гвоздева / социальная сеть Instagram

Танцовщица опубликовала серию трогательных снимков с 4-летней дочерью Валерией, на которых чувствуется особый трепет и связь мамы и ребенка. Именно своей малышке Гвоздева и посвятит первый танец на паркете, исполнив его под ее любимую песню.

Свой первый танец я посвящаю своей доченьке. Я буду танцевать под ее любимый трек, который она напевает все лето. Мама не подведет тебя, не пропустите ‒ это будет самый позитивный эфир, сюжет, как всегда, из жизни нашей, думаю, завтра каждая женщина Украины узнает себя в моем лице, не пропустите,
‒ написала артистка.

Хореограф Илона Гвоздева с дочкой Валерией / социальная сеть Instagram

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Также знаменитость добавила, что чувствует себя превосходно, малыш прекрасно реагирует на занятия танцами, поэтому она будет продолжать в том же духе.

И помните, дорогие мои женщины и девушки, беременность это волшебное состояние, но это не повод быть „хрустальной вазой“, нужно жить, двигаться, радоваться, танцевать и излучать только флюиды добра и счастья и мой сынок полностью меня в этом поддерживает,
‒ добавила Гвоздева.

Напомним,

Хореограф Илона Гвоздева с дочкой Валерией / социальная сеть Instagram
 

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