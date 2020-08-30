Сын Анастасии Заворотнюк удивил редким фото в соцсетях: возмужал

30 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Сын Анастасии Заворотнюк удивил редким фото в соцсетях: возмужал
Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом
социальная сеть Instagram

Сыну известной актрисы Анастасии Заворотнюк Майклу Стрюкову уже 20 лет. Молодой человек, в отличие от старшей сестры Анны, крайне редко публикует снимки в соцсетях, однако в этот раз он сделал исключение.

Читайте такжеПокажи жену: Александр Педан опубликовал редкое фото с женой Инной
Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» унаследовал от мамы невероятную красоту и харизматичность. Юноша учится в США, однако в связи с болезнью родственницы вернулся на родину.

В своем микроблоге Майкл предстал во всей красе. Он заметно возмужал и превратился в завидного жениха. В кадре парень позирует в стильном образе: джинсах-узкачах, черной водолазке, ботинках и солнцезащитных очках. Стрюков отрастил длинные волосы и увлекся игрой на гитаре, что добавило ему брутальности.

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЗвезда Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался
К слову, Майкл и Анна Стрюковы ‒ дети Анасастасии Заворотнюк от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Пара поженилась в 1994 году, а в 2006 году оформила развод. Младшей дочери Анастасии Миле 2 года, она родилась в браке с нынешним супругом артистки, фигуристом Петром Чернышевым.

Напомним,

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд Анастасия Заворотнюк личная жизнь звезд социальные сети фото новости

Материалы по теме

Жена Виктора Павлика готовится родить певцу двоих детей
Новости

Жена Виктора Павлика готовится родить певцу двоих детей
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Звонарь-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.09.2020)
Сериалы

Звонарь-2: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.09.2020)
Звонарь-2: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)
Сериалы

Звонарь-2: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 02.09.2020)

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK