Сын Анастасии Заворотнюк удивил редким фото в соцсетях: возмужал
Сыну известной актрисы Анастасии Заворотнюк Майклу Стрюкову уже 20 лет. Молодой человек, в отличие от старшей сестры Анны, крайне редко публикует снимки в соцсетях, однако в этот раз он сделал исключение.
В своем микроблоге Майкл предстал во всей красе. Он заметно возмужал и превратился в завидного жениха. В кадре парень позирует в стильном образе: джинсах-узкачах, черной водолазке, ботинках и солнцезащитных очках. Стрюков отрастил длинные волосы и увлекся игрой на гитаре, что добавило ему брутальности.
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