Звезда "Страна У 2.0" Александр Степаненко оголился и зачитал рэп

Уже сегодня, 14 сентября, в 19:15 на телеканале ТЕТ состоится премьера скетчкома "Страна У 2.0".

Телеканал ТЕТ и актеры исполнившие главные роли зовут телезрителей на премьеру скетчкома «Страна У 2.0» во всех социальных сетях. Одно из таких приглашений заслуживает отдельного внимания.

Александр Степаненко, которого телезрители уже знают по «Стране У», развлекательным шоу «Игры приколов» и «Лиге смеха» записал видео, где предстал перед подписчиками без одежды и зачитал рэп о своей героине в скетчкоме.

Александр играет роль обычной бабушки с обычными проблемами, но есть в ней и особенность - она гиперактивная.

Моїй героїні треба бути скрізь, вона про все має знати. Скільки їй років - точно не зрозуміло. Постійно приходить в «совбєз» з різноманітними проблемами, навіть тими, які не мають відношення до Управління праці та соціального захисту, і вона має їх вирішити будь-якою ціною, - рассказывает Александр про свою героиню. - Вона весела і добра, але як той реп‘ях, так легко від неї не відкараскатися.

Какой же бабушка окажется на самом деле, смотрите уже сегодня в 19:15 в премьерных сериях скетчкома «Страна У 2.0» на телеканале ТЕТ.

Напомним,