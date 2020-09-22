В Киеве на Аллее Звезд увековечены имена еще трех людей: Гордимся, что живем с ними в одно время!

22 сентября 2020 16:00 Юлия Крутиева
В Киеве на Аллее Звезд увековечены имена еще трех людей: Гордимся, что живем с ними в одно время!
В Киеве на Аллее Звезд увековечены имена еще трех людей
пресс-служба

Торжественная церемония открытия новых имен на Аллее Звезд состоялась в субботу 19 сентября.

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На этот раз к списку людей, прославивших Украину и сделавших значительный вклад в развитие ее культуры, добавилось сразу три ярких имени. Это: Александр Злотник - композитор, народный артист Украины, ректор Киевской академии музыки им. Р.Глиэра, кавалер орденов «За заслуги», «Князя Ярослава Мудрого», лауреат многочисленных премий, Юрий Рыбчинский - известный поэт, один из основателей современной эстрадной украинской песни, Герой Украины, народный артист Украины, а также Мирослав Вантух - Герой Украины, лауреат Государственной премии им.Т.Шевченко, народный артист Украины c известным во всем мире Национальным заслуженным академическим ансамблем танца Украины им.П.Вирского, в котором он художественный руководитель и генеральный директор вот уже 40 лет.

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Общенациональная акция «Зірка України» с закладкой именных памятных знаков на Аллее Звезд была основана почти 20 лет назад, в 2001-м по Распоряжению Президента Украины и Кабинета Министров. И первой засияла звезда Василия Зинкевича. Потом в разные годы лауреатами этой высокой награды стали самые знаковые фигуры в области культуры, искусства, спорта, люди, прославившие нашу страну. Среди них София Ротару, Евгения Мирошниченко, Сергей Бубка, хор им. Г.Веревки и Анатолий Авдиевский, Богдан Ступка, Ада Роговцева, Олег Блохин, Тарас Петриненко, Михаил Воронин, Дмитрий Гнатюк и др.

Торжественная церемония началась с яркого появления артистов ансамбля им.П.Вирского, которые спустились по бульвару Шевченко на площадь Победы, где отныне будут красоваться памятные знаки нынешних лауреатов акции. Гости фотографировались на красной дорожке и давали интервью представителям СМИ. Мирослав Вантух, в частности, признался, что очень счастлив, но самая большая награда для него, когда танцевальному коллективу, которым он руководит вот уже 40 лет, аплодируют зрители в разных странах мира.

Честь перерезать ленточку досталась генеральному продюсеру общенациональной акции «Зірка України», народному артисту Украины Валерию Куцевалову и народной артистке Украины Оксане Билозир. Она же зачитала приветствие от Главы Высшего Академического Совета общенациональной акции «Зірка України», первого Президента независимой Украины  Леонида Кравчука. А после торжественного перерезания ленты под звуки гимна «Зірка України» в небо взлетели шары, прикрывавшие от любопытных глаз памятные знаки на асфальте.

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После официальной части, которая завершилась зажигательным танцем артистов ансамбля им. П.Вирского, начался концерт, который по задумке главного режиссера акции Елены Куцеваловой, в основном состоял из произведений Юрия Рыбчинского и Александра Злотника. Для своих друзей, лауреатов «Зірки України», пели  Наталья Бучинская, Оксана Билозир, Наталья Шелепницкая, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Иво Бобул, Олег Шак, Оксана Пекун, Николо Петраш, Шиван (Антон Якубовский) и много других артистов. Даже «кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в этот вечер изменили своему привычному юмористическому амплуа и спели песню. Но одним из самых трогательных выступлений, пожалуй, было исполнение а капелла Александром Тищенко песни А.Злотника «Прима балерина».

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Произведения Злотника и Рыбчинского сегодня исполняет не только старшее поколение украинских эстрадных артистов. На вечере победительница телеконкурса «Голос країни – 2018» Елена Луценко великолепно спела «Глаза на песке». А Юрий Рыбчинский рассказал, что это была  первая песня в его жизни, которую он написал вместе с композитором Игорем Покладом еще в 1969 году. И если бы она не удалась, вряд ли он продолжил бы писать песни. Но после исполнения «Глаза на песке» Тамарой Миансаровой, поэт, что называется, проснулся знаменитым. А сегодня его произведение звучит в современном телесериале «Две матери», где ее также исполняет Луценко.

Как на протяжении всего праздника неоднократно повторял ведущий Анатолий Гнатюк:

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно! А звезды Злотника, Рыбчинского, Вантуха с ансамблем Вирского крайне необходимы всем нам! И мы должны гордиться уже тем, что живем с этими людьми в одно время!

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личная жизнь звезд Юрий Рыбчинский новости новости Киева Аллея Звезд

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