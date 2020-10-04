Слава Каминская призналась, был ли у нее роман с Дмитрием Дикусаром на проекте Танці з зірками: Мне с ним комфортно

4 октября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская призналась, был ли у нее роман с Дмитрием Дикусаром на проекте Танці з зірками: Мне с ним комфортно
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар
социальная сеть Instagram

За личной жизнью певицы Славы Каминской следят многие. После развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским девушка дразнит публику романтическими снимками в соцсетях, где намекает на новую любовь.

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Еще одним поводом для новых слухов стало участие исполнительницы в шоу «Танці з зірками», где ее звездным партнером стал Дмитрий Дикусар. И хоть пара продержалась на проекте всего два эфира, зрители успели увидеть между ними искру. Масла в огонь подливает и сама Слава, публикуя романтические снимки с танцором.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар / социальная сеть Instagram

Расставить все точки над «і» решила Катя Осадчая. В недавнем интервью для «Светской жизни» ведущая поинтересовалась, правда ли, что между Славой и Дмитрием вспыхнули чувства на проекте. Каминская поспешила опровергнуть данные предположения.

Хочу сказать, что он очень хороший человек, мне с ним очень комфортно… У меня есть любимый человек и зовут его не Дмитрий. Очень красивый мужчина, не намного старше,
‒ призналась звезда.

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Впрочем, имя своего избранника певица пока не раскрыла. Однако она не скрывает, что ждет от него предложение руки и сердца.

Напомним,

 

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