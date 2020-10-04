Слава Каминская призналась, был ли у нее роман с Дмитрием Дикусаром на проекте Танці з зірками: Мне с ним комфортно
За личной жизнью певицы Славы Каминской следят многие. После развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским девушка дразнит публику романтическими снимками в соцсетях, где намекает на новую любовь.
Расставить все точки над «і» решила Катя Осадчая. В недавнем интервью для «Светской жизни» ведущая поинтересовалась, правда ли, что между Славой и Дмитрием вспыхнули чувства на проекте. Каминская поспешила опровергнуть данные предположения.
Хочу сказать, что он очень хороший человек, мне с ним очень комфортно… У меня есть любимый человек и зовут его не Дмитрий. Очень красивый мужчина, не намного старше,‒ призналась звезда.
Напомним,