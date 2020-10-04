Невеста Владимира Остапчука призналась, почему они спешат со свадьбой: беременность или другие причины?

4 октября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Невеста Владимира Остапчука призналась, почему они спешат со свадьбой: беременность или другие причины?
Невеста Владимира Остапчука Кристина Горняк
социальная сеть Instagram

Влюбленные Владимир Остапчук и Кристина Горняк уже в этом году сыграют свадьбу.

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В интервью для «Світського життя» пара рассказала, почему так быстро хотят узаконить свои отношения. Оказывается, никаких веских причин для этого нет, просто они не любят переносить важные события. Тем более Владимир и Кристина уже и детишек планируют.

Ну любовь, разве она ждет? Штамп не обязателен, но Владимир, когда мы еще давно общались о свадьбе, говорил, что у него есть мечта, чтобы я к нему шла в белом платье. Не то, что мы спешим, просто мы решили не откладывать. Кто его знает, может детишки пойдут, там уже будет не до свадьбы,
‒ откровенничает Горняк.

На помолвку телеведущий подарил любимой внедорожник Range Rover, о котором она так мечтала, и кольцо Tiffany & Co.

Владимир Остапчук с невестой Кристиной Горняк / социальная сеть Instagram

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Екатерина Осадчая отметила, что бывшая супруга Остапчука Елена Войченко неоднократно заявляла, что шоумен не дает ей достаточно денег на обеспечение детей. Сейчас же Остапчук дарит новой возлюбленной автомобиль за 50 000 долларов.

Знаете, можно сидеть и говорить: «Ой, все плохо, всю жизнь плохо, а можно радоваться тому, что есть и показать, не бояться, что кто-то что-то скажет». Я мечтала о Range Rover и Владимир это знал,
‒ прокомментировала такой расклад невеста ведущего.

Напомним,

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