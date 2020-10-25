Леся Никитюк об Ольге Фреймут, с которой собирается выйти на паркет: Странная, скандальная и бледная
Украинская телеведущая Леся Никитюк уже сегодня вновь выйдет на паркет шоу Танці з зірками. А связано это с тем, что нынешние участники танцуют в этом эфире с экс-участниками предыдущих сезонов.
В своем микроблоге шоувумен посвятила целый пост совместному выступлению с Фреймут, иронично охарактеризовав коллегу.
Когда мне предложили еще раз принять участие в шоу «Танці з зірками», как всегда за 3 дня, я не колебалась, потому что согласитесь… Фреймут это персонаж number 1 в шоу, за ней интересно наблюдать и у нее куча историй… Она странная, скандальная, всегда почему-то бледная, как будто после электрофореза,‒ написала Никитюк.
Напомним,