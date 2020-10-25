Леся Никитюк об Ольге Фреймут, с которой собирается выйти на паркет: Странная, скандальная и бледная

25 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк об Ольге Фреймут, с которой собирается выйти на паркет: Странная, скандальная и бледная
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк уже сегодня вновь выйдет на паркет шоу Танці з зірками. А связано это с тем, что нынешние участники танцуют в этом эфире с экс-участниками предыдущих сезонов.

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Выступать Леди Ле будет в паре с телеведущей Ольгой Фреймут и ее партнером Ильей Падзиной. Такая неожиданная комбинация очень взволновала поклонников Никитюк. Они буквально засыпали ее директ расспросами о предстоящем событии.

Телеведущая Леся Никитюк / социальная сеть Instagram

В своем микроблоге шоувумен посвятила целый пост совместному выступлению с Фреймут, иронично охарактеризовав коллегу.

Когда мне предложили еще раз принять участие в шоу «Танці з зірками», как всегда за 3 дня, я не колебалась, потому что согласитесь… Фреймут это персонаж number 1 в шоу, за ней интересно наблюдать и у нее куча историй… Она странная, скандальная, всегда почему-то бледная, как будто после электрофореза,
‒ написала Никитюк.

Леся Никитюк, Ольга Фреймут и Илья Падзина / социальная сеть Instagram

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Знаменитость пообещала, что после общения и совместного выступления, она обязательно поделится с подписчиками, какая же на самом деле Ольга Фреймут. Также Леся добавила, чтобы зрители не забывали, что в шоу «Танці з зірками» ключевое слово "шоу".

Напомним,

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