Продюсер "Танців з зірками" рассказал о работе с Тиной Кароль: звездная болезнь или непростой характер
В интервью Славе Демину руководитель управления Big Entertainment Shows Владимир Завадюк рассказал интересные подробности работы с Тиной Кароль.
К ней действительно трудно найти подход. Сейчас мы очень дружны, для меня это близкий человек. Учитывая, сколько мы вместе с ней поработали, она для меня уже как родственник,‒ отметил продюсер.
А вот первое знакомство с Тиной Завадюк запомнил надолго. В тот момент он работал сценаристом биографического фильма о Кароль «Сила любви и голоса». Не успев до интервью познакомится со сценаристом, Тина на определенные вопросы начала жестко и остро отвечать. Это разозлило Завадюка.
На самом интервью с первых вопросов Тина восприняла их очень остро и жестко. И получила сильный отпор. Я сказал: «Либо мы говорим об этом, либо мы заканчиваем интервью». Мне кажется, именно в тот момент мы смогли понять друг друга. Тина любит сильных людей. Я тоже,‒ утверждает мужчина.
Напомним,