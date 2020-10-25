Продюсер "Танців з зірками" рассказал о работе с Тиной Кароль: звездная болезнь или непростой характер

25 октября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Продюсер
Креативный директор шоу «Танці з зірками» Владимир Завадюк и Тина Кароль
социальная сеть Instagram

В интервью Славе Демину руководитель управления Big Entertainment Shows Владимир Завадюк рассказал интересные подробности работы с Тиной Кароль.

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Креативный директор шоу «Танці з зірками» признался, что певицу Тину Кароль можно назвать строптивой звездой, ведь обладает она довольно непростым характером. Впрочем, за долгие годы сотрудничества Владимир нашел подход к знаменитости и считает ее близким человеком.

К ней действительно трудно найти подход. Сейчас мы очень дружны, для меня это близкий человек. Учитывая, сколько мы вместе с ней поработали, она для меня уже как родственник,
‒ отметил продюсер.

Владимир Завадюк и Тина Кароль / социальная сеть Instagram

А вот первое знакомство с Тиной Завадюк запомнил надолго. В тот момент он работал сценаристом биографического фильма о Кароль «Сила любви и голоса». Не успев до интервью познакомится со сценаристом, Тина на определенные вопросы начала жестко и остро отвечать. Это разозлило Завадюка.

На самом интервью с первых вопросов Тина восприняла их очень остро и жестко. И получила сильный отпор. Я сказал: «Либо мы говорим об этом, либо мы заканчиваем интервью». Мне кажется, именно в тот момент мы смогли понять друг друга. Тина любит сильных людей. Я тоже,
‒ утверждает мужчина.

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Правда, по словам Завадюка, мелкие конфликты с артисткой возникают регулярно и по сегодняшний день.

Напомним,

 

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