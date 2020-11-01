Тина Кароль прокомментировала беременность: Пускай это будет неожиданностью

1 ноября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль прокомментировала беременность: Пускай это будет неожиданностью
Певица Тина Кароль
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После того, как певица Тина Кароль заявила, что мечтает о дочери, поклонники то и дело пытаются разглядеть ее беременный животик.

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В интервью Кате Осадчей знаменитость откровенно призналась, что пока не ждет малыша. Однако она будет рада, если это произойдет «как можно незапланированно».

Сейчас я не беременна, к сожалению,
‒ сообщила Кароль.

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Кроме того, артистка рассказала о сыне Вениамине, который вернулся на учебу в Лондон. У мальчика сейчас каникулы, но он не приехал в Украину в связи с международной ситуацией. Исполнительница ждет Веню дома на новогодние праздники.

Это первый раз, когда я не приехала на каникулы или какие-то посещения к нему. Там локдаун, но все пытаются продолжать жить, продолжают работать. Мне кажется, Украина не должна закрыться так максимально ‒ экономика не выдержит. Артисты ‒ они закроются… Что мы должны делать, я не знаю, буду ловить какой-то дзен,
‒ поделилась планами звезда.

Напомним,

 

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