Тина Кароль прокомментировала беременность: Пускай это будет неожиданностью
1 ноября 2020 13:00
Певица Тина Кароль
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После того, как певица Тина Кароль заявила, что мечтает о дочери, поклонники то и дело пытаются разглядеть ее беременный животик.
знаменитость откровенно призналась, что пока не ждет малыша. Однако она будет рада, если это произойдет «как можно незапланированно».
Сейчас я не беременна, к сожалению,‒ сообщила Кароль.
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Это первый раз, когда я не приехала на каникулы или какие-то посещения к нему. Там локдаун, но все пытаются продолжать жить, продолжают работать. Мне кажется, Украина не должна закрыться так максимально ‒ экономика не выдержит. Артисты ‒ они закроются… Что мы должны делать, я не знаю, буду ловить какой-то дзен,‒ поделилась планами звезда.
Напомним,