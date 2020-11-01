Анастасия Приходько рассказала, как бывший муж бил ее и дочь: На слово "отец" он не заслуживает

1 ноября 2020 18:30 Катерина Даниленко
Анастасия Приходько рассказала, как бывший муж бил ее и дочь: На слово
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram

Анастасия Приходько призналась, почему не рассказывает 10-летней дочери ничего о ее биологическом отце.

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Сегодня певица счастлива в браке с супругом Александром Притулой и воспитывает с ним двоих детей: 10-летнюю Нану от грузинского бизнесмена Нурика Кухилавы и 5-летнего сына Гордея, который родился в нынешнем браке. А вот вспоминать свой предыдущий брак у артистки нет никакого желания. Слишком много слез он ей принес.

Анастасия Приходько с мужем Александром / социальная сеть Instagram

Знаменитость заявила, что бывший супруг не заслуживает общаться с дочерью. Да и девочка в свои 10 лет ничего о нем не спрашивает пока:

Мы разошлись, когда ей было 2,5 года. Я понимаю, что доступ к Сети и мир не без добрых людей. Рано или поздно, она будет спрашивать меня об этом. Но уже 10 лет ей, нет вопросов… В свое время он очень много изменял, поднимал руку и на нее... Я думаю, что на слово "отец" он не заслуживает.

Анастасия Приходько с детьми / социальная сеть Instagram

В гражданском браке Анастасия и Нурик прожили три года. После года отношений Кухилава нашел себе любовницу. Кроме того, мужчина начал поднимать руку на жену и даже на маленькую дочь.

Он пытался меня бить, унижать при посторонних людях, в ресторанах, большие концерты были. Но я все это терпела, потому что очень боялась последствий своего детства, у меня были отчимы, я не хотела развода,
‒ вспомнила Приходько.

Анастасия Приходько с экс-мужем Нуриком Кухилава / социальная сеть Instagram

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Однажды исполнительница все же решила, что нужно положить этому конец. Она услышала фразу, что ребенок будет счастливым, если счастлива его мама. Тогда она и ушла от предателя. С тех пор артистка не рассказывает своей дочери об ее биологическом отце, однако поймет ее, если однажды девочка захочет с ним встретиться.

Напомним,

 

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