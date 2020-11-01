Анастасия Приходько рассказала, как бывший муж бил ее и дочь: На слово "отец" он не заслуживает
Анастасия Приходько призналась, почему не рассказывает 10-летней дочери ничего о ее биологическом отце.
Знаменитость заявила, что бывший супруг не заслуживает общаться с дочерью. Да и девочка в свои 10 лет ничего о нем не спрашивает пока:
Мы разошлись, когда ей было 2,5 года. Я понимаю, что доступ к Сети и мир не без добрых людей. Рано или поздно, она будет спрашивать меня об этом. Но уже 10 лет ей, нет вопросов… В свое время он очень много изменял, поднимал руку и на нее... Я думаю, что на слово "отец" он не заслуживает.
В гражданском браке Анастасия и Нурик прожили три года. После года отношений Кухилава нашел себе любовницу. Кроме того, мужчина начал поднимать руку на жену и даже на маленькую дочь.
Он пытался меня бить, унижать при посторонних людях, в ресторанах, большие концерты были. Но я все это терпела, потому что очень боялась последствий своего детства, у меня были отчимы, я не хотела развода,‒ вспомнила Приходько.
Напомним,