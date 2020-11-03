Ирина Федишин и GENA VITER зажгли на одной сцене: звезды объединились для совместных концертов
Певец и телеведущий GENA VITER совместно с украинской дивой Ириной Федишин провели два ярких совместных концерта для гостей и местных жителей города-курорта Трускавца.
Я был очень рад разделить сцену с Ириной Фидишин, она необыкновенная исполнительница и очень душевный человек, – поделился GENА VITER. – Возможно, в скором будущем мы вас удивим не только выступлением, но и совместной работой. Надеюсь, что форсмажорная ситуация в мире стабилизируется, а пока мы обещаем своим зрителем дарить эмоции и записывать новые хиты!
Отметим, что недавно GENA VITER представил свою кавер-версию хита Александра Понамарева «Серденько». Песню можно услышать на радио, а также послушать на всех цифровых площадках.
Напомним,