Макс Барских заговорил об отцовстве: Я буду уделять время ребенку 24/7

15 ноября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Макс Барских заговорил об отцовстве: Я буду уделять время ребенку 24/7
Певец Макс Барских
социальная сеть Instagram

В шоу «Экзамен» Маши Ефросининой новым звездным гостем стал певец Макс Барских. Интервью с артистом получилось довольно откровенное.

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30-летний исполнитель рассказал, как скоро он собирается обзавестись семьей, входят ли в его планы дети и как творчество мешает личной жизни.

На вопрос телеведущей, каким он видит настоящего отца, музыканту было непросто отвечать. Со своим отцом у артиста сложились не лучшие отношения. Николай Бортник выпивал, бил сына и жену, а когда мальчику исполнилось 11 лет, он ушел из семьи.

Это, наверное, лучший друг… з самого детства. Который всегда с тобой, который учит тебя чему-то, который воспитывает. Это не моя история. Это то, как я буду воспитывать своих детей,
‒ заявил артист.

Макс Барских с сестрой и крестницей / социальная сеть Instagram

С детьми у артиста особенная связь. Он обожает проводить время с крестником и крестницей, ведь именно они дарят безусловную любовь. О собственных детях певец задумывается, однако на сегодняшний день не может дать им того внимания и заботы, которое хотел бы.

С детьми ты сразу забываешь обо всех проблемах, заботах, ты сразу растворяешься в этом мире маленьких глаз. Сейчас я не готов иметь детей из-за работы. Если я созрею для этого этапа в жизни, то хочу присутствовать в их жизни 24/7. Если у меня будет ребенок, я буду лучшим другом, я буду уделять время всегда, играть в игры и всегда ставить его в приоритет,
‒ откровенничает музыкант.

Макс Барских с подругой Мишей Романовой и крестником / социальная сеть Instagram

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Сейчас Макс сфокусирован на реализации всех своих творческих идей и амбиций. На семью у него не хватает свободного времени и сил. Правда, Барских не исключает, что завтра-послезавтра все может измениться.

Напомним,

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