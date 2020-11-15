Макс Барских заговорил об отцовстве: Я буду уделять время ребенку 24/7
В шоу «Экзамен» Маши Ефросининой новым звездным гостем стал певец Макс Барских. Интервью с артистом получилось довольно откровенное.
На вопрос телеведущей, каким он видит настоящего отца, музыканту было непросто отвечать. Со своим отцом у артиста сложились не лучшие отношения. Николай Бортник выпивал, бил сына и жену, а когда мальчику исполнилось 11 лет, он ушел из семьи.
Это, наверное, лучший друг… з самого детства. Который всегда с тобой, который учит тебя чему-то, который воспитывает. Это не моя история. Это то, как я буду воспитывать своих детей,‒ заявил артист.
С детьми у артиста особенная связь. Он обожает проводить время с крестником и крестницей, ведь именно они дарят безусловную любовь. О собственных детях певец задумывается, однако на сегодняшний день не может дать им того внимания и заботы, которое хотел бы.
С детьми ты сразу забываешь обо всех проблемах, заботах, ты сразу растворяешься в этом мире маленьких глаз. Сейчас я не готов иметь детей из-за работы. Если я созрею для этого этапа в жизни, то хочу присутствовать в их жизни 24/7. Если у меня будет ребенок, я буду лучшим другом, я буду уделять время всегда, играть в игры и всегда ставить его в приоритет,‒ откровенничает музыкант.
Напомним,