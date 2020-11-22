Влад Яма перенес операцию: травма оказалась серьезной
Четвертьфинал шоу «Танці з зірками» стал настоящим испытанием для хореографа Влада Ямы.
Из-за неудачно выполненной поддержки Влад получил ушиб и сильное растяжение. Перелома не было обнаружено, поэтому всю неделю артист ждал, что рука начнет заживать. Но после тщательного обследования было установлено, что у него разрыв связок и ему необходимо хирургическое вмешательство.
В общем, последние два дня рука стала болеть поменьше. И мне показалось, что все обойдется. Но МРТ показало обратное. Все-таки разрыв. Предстоит операция,– написал танцор на снимке, сделанном непосредственно перед операцией.
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