Влад Яма перенес операцию: травма оказалась серьезной

22 ноября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Влад Яма перенес операцию: травма оказалась серьезной
Хореограф Влад Яма
социальная сеть Instagram

Четвертьфинал шоу «Танці з зірками» стал настоящим испытанием для хореографа Влада Ямы.

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В минувшее воскресенье танцор травмировал руку во время выступления с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Мужчина не подал и виду в прямом эфире шоу, однако за кулисами его сразу же отвезли в больницу с нарастающей болью.

Из-за неудачно выполненной поддержки Влад получил ушиб и сильное растяжение. Перелома не было обнаружено, поэтому всю неделю артист ждал, что рука начнет заживать. Но после тщательного обследования было установлено, что у него разрыв связок и ему необходимо хирургическое вмешательство.

В общем, последние два дня рука стала болеть поменьше. И мне показалось, что все обойдется. Но МРТ показало обратное. Все-таки разрыв. Предстоит операция,
– написал танцор на снимке, сделанном непосредственно перед операцией.

Влад Яма перед операцией на руке / социальная сеть Instagram

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38-летний хореограф также пообещал поклонникам, что не пропустит полуфинал шоу и появится в судейском кресле уже сегодня.

Напомним,

Влад Яма перед операцией на руке / социальная сеть Instagram
 

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