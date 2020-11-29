Макса Барских и известную модель засняли целующимися в ночном клубе: какая страсть
Личная жизнь Макса Барских хранится за семью замками.
В этот раз Барских решил подразнить подписчиков страстным видео, которое смонтировано из собранных за летний период кадров. Мужчина заснят в компании известной модели Елизаветы Трейгерман. Пара страстно целуется, обнимается и весело проводит время в кругу друзей где-то за границей.
Решили сделать видео из неопубликованных летних кадров под свежий ремикс #SILENCE. Полное видео на моем YouTube канале,‒ написал популярный музыкант.
Напомним,
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