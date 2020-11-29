Макса Барских и известную модель засняли целующимися в ночном клубе: какая страсть

29 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Макса Барских и известную модель засняли целующимися в ночном клубе: какая страсть
Певец Макс Барских
социальная сеть Instagram

Личная жизнь Макса Барских хранится за семью замками.

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Музыканту неоднократно приписывали романы с известными певицами и даже обвиняли в нетрадиционной ориентации. Сам же исполнитель не считает нужным посвящать кого-то в свои интимные дела. А вот делится пикантными фото в соцсетях, снимать эпатажные клипы и рассказывать о громких тусовках он всегда рад.

В этот раз Барских решил подразнить подписчиков страстным видео, которое смонтировано из собранных за летний период кадров. Мужчина заснят в компании известной модели Елизаветы Трейгерман. Пара страстно целуется, обнимается и весело проводит время в кругу друзей где-то за границей.

Решили сделать видео из неопубликованных летних кадров под свежий ремикс #SILENCE. Полное видео на моем YouTube канале,
‒ написал популярный музыкант.

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Фанатам остается лишь предполагать, певец отменно продемонстрировал свои актерские способности или же Елизавета ‒ та самая его любовь.

Напомним,

Макс Барских и модель Елизавета Трейгерман / социальная сеть Instagram
 

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