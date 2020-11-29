Анастасия Приходько рассказала, как стать лидером
29 ноября 2020 18:00
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Instagram
Певица Анастасия Приходько лишь недавно начала делится подробностями личной жизни и даже пригласила журналистов в свой дом. Сейчас же знаменитость продолжает рассказывать о своем детстве и воспитании.
Артистка считает, что должного воспитания от родителей у нее не было. Ее «воспитывала улица», которая научила многому, как хорошему, так и не очень.
Слышали о таком понятии как «расти на улице»? Так вот я из тех людей, которые росли на улице. Меня не воспитывала мать. От меня дома требовали определенных задач, которые я выполняла, а потом принадлежала себе. Многому меня научила улица, это и доброте и жалости, злости и уважению, но главное чему я научилась ‒ как стать лидером! Этому действительно можно научиться. Ложь, что лидерами рождаются. По жизни это качество очень важное, нужно уметь им пользоваться,‒ заявила знаменитость.
Певица Анастасия Приходько / социальная сеть Instagram
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Чтобы не случилось, как бы тяжело не было, не разменивайся, не перекидывай ответственность, не ломайся! Уважение всегда должно быть к людям, без этого невозможно быть лидером ‒ это фундамент. Оставайся лидером не для общества в первую очередь, а для себя, учись, развивайся, совершенствуйся и верь в себя! Потому что кроме нас самих ‒ мы никому не нужны,‒ добавила Приходько.
Напомним,
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Певица Анастасия Приходько / социальная сеть Instagram