Никита Добрынин и Даша Квиткова получили положительный тест на COVID-19: никого не щадит

29 ноября 2020 14:20 Катерина Даниленко
Никита Добрынин и Даша Квиткова получили положительный тест на COVID-19: никого не щадит
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram

Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что оказались на самоизоляции из-за болезни.

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Телеведущий и его возлюбленная одновременно опубликовали посты в своих микроблогах, чтобы поделится с подписчиками важной новостью ‒ коронавирус добрался и до их семьи.

Влюбленные признались, что на данный момент чувствуют себя хорошо, никаких серьезных симптомов у них не наблюдается. Однако болезнь настигла пару в самый неудачный период, когда у них запланировано много важных встреч, поездок и проектов.

Мы на самоизоляции. Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдёт, но сейчас все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу. Нас радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя довольно хорошо. Так будет и дальше,
‒ написала блогерша.

Блогер Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

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Телеведущий же отметил, что в один день перестроил распланированный на месяц график. Добрынин поблагодарил коллег и помощников, на которых смог положиться в такой непростой период.  

Слава Богу, есть друзья, наша команда и помощники, которые не дадут остановиться. А мы пока остаёмся дома и восстанавливаемся. Спасибо и за вашу поддержку,
‒ добавил экс-"Холостяк-9".

Напомним,

Телеведущий Никита Добрынин / социальная сеть Instagram
 

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