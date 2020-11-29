Никита Добрынин и Даша Квиткова получили положительный тест на COVID-19: никого не щадит
Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин признались, что оказались на самоизоляции из-за болезни.
Влюбленные признались, что на данный момент чувствуют себя хорошо, никаких серьезных симптомов у них не наблюдается. Однако болезнь настигла пару в самый неудачный период, когда у них запланировано много важных встреч, поездок и проектов.
Мы на самоизоляции. Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдёт, но сейчас все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу. Нас радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя довольно хорошо. Так будет и дальше,‒ написала блогерша.
Слава Богу, есть друзья, наша команда и помощники, которые не дадут остановиться. А мы пока остаёмся дома и восстанавливаемся. Спасибо и за вашу поддержку,‒ добавил экс-"Холостяк-9".
Напомним,
- Санта Димопулос рассказала об участии в "Танцях з зірками": Очаровывалась и разочаровывалась.
- Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в "Звездных войнах" ушел из жизни в возрасте 85 лет.