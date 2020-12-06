Сын Григория Чапкиса отреагировал на брак 90-летнего отца с 38-летней возлюбленной: волнуемся

6 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Сын Григория Чапкиса отреагировал на брак 90-летнего отца с 38-летней возлюбленной: волнуемся
Григорий Чапкис с сыном Грегом
социальная сеть Instagram

Сын знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса Грег неожиданно для звездного отца появился во время прямого эфира на шоу "Танці з зірками". Из-за пандемии коронавируса отец с сыном не виделись почти год.

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Грег Чапкис рассказал, что с большим удовольствием принял приглашение посетить шоу, которое так дорого его отцу. Мужчина гордится папой, ведь именно он привил ему и сестре любовь к танцам. Теперь они прославляют знаменитую фамилию отца за границей.

Я не мог дождаться, когда я сюда доеду и просто почувствую момент с моим папой. Этот сюрприз удался, я очень рад. Рад, что я попал со своего американского мира в его в шоу, которое он очень любит. Вся наша семья ‒ мы все танцовщики, мы хотим, чтобы он просто нами гордился. И мне просто приятно было, что я попал на шоу, с ним сидел рядом. Я никогда этого не забуду и он тоже,
‒ разоткровенничался Грег.

Сын Григория Чапкиса Грег Чапкис / социальная сеть Instagram

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Чапкис-младший также опроверг слухи о напряженных отношениях с отцом и рассказал, как относится к молодой возлюбленной родственника.

Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который тебя ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю,
‒ добавил танцор.

Напомним,

  

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